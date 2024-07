Une fête de fin d’année animée dans le quartier de Saint-François

Le 22 juin, s'est déroulé la première édition de la Fête de fin d'année de Saint-François, au parc du moulin. Plus de 800 personnes ont profité des animations durant toute la journée.

Virginie Dufour, députée de Mille-Îles en collaboration avec l’Initiative locale Saint-François en action, la Maison de la Famille de Saint-François, le Centre Défi-Jeunesse Saint- François et Vélo S-F, se sont occupés de l'animation.

Les citoyens ont pu profiter de jeux gonflables, d’un atelier de Zumba en plein air, d’une démonstration de boxe, d’un parcours de vélo ainsi que des activités et des jeux pour toute la famille. Le succès de l'événement a surpassé les attentes du comité et est très certainement de bon augure pour une deuxième édition en 2025.

Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, pour qui l'engagement et le développement de la communauté est une priorité, et qui était aussi la présidente d’honneur de cette fête, s'est réjouie de l'affluence. « Cet événement illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous rassemblons en tant que communauté », a déclaré Mme Dufour. « L'énergie et l'enthousiasme que nous avons vus témoignent de l'esprit de Saint-François. Je suis incroyablement fière de notre quartier et reconnaissante envers nos organismes et partenaires qui ont contribué à rendre cette fête possible. »

Le comité organisateur est fier d’avoir organisé la Fête de fin d’année de Saint-François. Depuis de nombreuses années, les organismes du comité œuvrent auprès des citoyens en collaborant avec les acteurs du milieu pour animer la vie de quartier dans Saint-François. « Fier de notre mission, cette collaboration est le fruit de la culture des organismes de Saint-François et du milieu communautaire. »

Le comité est heureux du résultat de cette première édition et souhaite poursuivre sur cette lancée et continuer de renforcer les liens au sein du quartier pour en faire un milieu de vie toujours plus actif.