Québec donne un montant de 50 000 $ au Conseil régional de la culture de Laval

Le Conseil régional de la culture de Laval reçoit un montant de 50 000 $, du gouvernement du Québec, pour la réalisation d’un projet de standardisation des données.

Les travaux des calendriers Signé Laval, Tout culture et DICI feront en sorte d’améliorer de façon considérable la qualité des données tout en facilitant les échanges et la collaboration entre les divers acteurs de la chaîne de valeur. L’adoption de nouvelles pratiques selon les normes reconnues par le Ministère vise à terme à améliorer la découvrabilité des contenus culturels.

« Je suis ravie que le Conseil régional de la culture de Laval reçoive un soutien gouvernemental pour la standardisation de trois de ses bases de données en lien avec le secteur des arts de la scène. Ces travaux de normalisation selon des normes communes rendront découvrables plus aisément leurs contenus en ligne. Je félicite le Conseil qui agit comme précurseur dans notre région et qui s’inscrit dans une démarche concertée du milieu culturel québécois afin d’œuvrer activement à améliorer la découvrabilité des contenus culturels sur le Web. », ajoute Céline Haytayan, députée de Laval-des-Rapides

Le financement est accordé dans le cadre du 1er appel de projets de l’année 2024-2025 du Programme de soutien à la standardisation des données présenté en avril 2024. À l’échelle nationale, une somme totale de près de 460 000 $ est accordée à 10 organismes des secteurs de la musique et des arts de la scène de 4 régions administratives (Capitale-Nationale, Laval, Montérégie et Montréal). Un 2e appel de projets sera lancé à l’automne 2024.

« Les actrices et les acteurs du milieu culturel sont engagés dans l’adaptation de leurs pratiques sur le Web. Je salue le dynamisme et la vision des organismes qui reçoivent un financement par le biais de ce tout premier appel de projets. Leurs travaux visant à standardiser leurs données selon des normes communes auront pour effet de faire ressortir encore plus leurs contenus sur Internet. La population québécoise aura donc accès plus aisément à encore plus de contenus culturels d’ici en ligne », indique Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais