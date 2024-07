Le Festival des bières de Laval attire 30 000 visiteurs

La huitième édition du Festival des bières de Laval, qui a eu lieu du 12 au 14 juillet au Centre de la Nature de Laval, a attiré 30 000 festivaliers.

Les amateurs de bières et de produits d’ici ont eu l’occasion de découvrir les produits de 85 exposants, dont 40 microbrasseries québécoises. Mentionnons que le beau temps a été au rendez-vous.



La programmation musicale éclectique, les spectacles d’humour ainsi que le concours de sauces piquantes sur la scène Loto-Québec ont été très appréciés des festivaliers. Les commentaires des visiteurs sont fort élogieux sur leurs médias sociaux.



La zone familiale a été très fréquentée au plus grand plaisir des plus petits grâce dans les nombreux jeux gonflables, la zone de maquillage ainsi que nos ateliers de bricolage. Les mascottes venues le dimanche ont reçu un accueil des plus chaleureux par les jeunes festivaliers et leur famille.



La présence d’Émile Bilodeau a réellement enflammé l’événement. L’auteur-compositeur- interprète a donné une prestation incroyable selon les organisateurs.