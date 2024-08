Une 23e année pour la Fête de la famille à Laval

Le plus grand parc urbain de Laval accueillera la Fête de la famille le 1er septembre prochain, de 10 h à 18 h. Pour cette 23e édition, le Centre de la nature sera le théâtre de nombreuses activités et spectacles gratuits destinés à ravir les enfants, marquant ainsi la fin de l’été.

« Cette journée regorge d’activités pour tous les âges. Elles ont été soigneusement conçues pour encourager la participation, le rire et la création de souvenirs inoubliables. C’est une chance pour les enfants et les parents de se divertir ensemble. Toutes les familles sont invitées à profiter pleinement de cette grande fête ! », indique Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable des dossiers liés à l’enfance

Des activités et des spectacles pour tous les goûts

Tout au long de la journée, plusieurs artistes de la scène jeunesse offriront des prestations captivantes telles que Le Livre magique, ZAK le dompteur de défis, Henri Godon, Cabaret Noir et Blanc, des récitals de magie, des prestations de danse et bien plus encore!

Le site de la fête sera organisé en trois grandes zones, chacune proposant des attractions uniques pour divertir toute la famille :

Zone Turbulence : Sensations fortes garanties avec la grande tyrolienne, l’escalade et le parcours aérien. Les participants et les participantes auront aussi l’opportunité de découvrir une variété d’activités sportives avec la Caravane multisport, le kiosque du Rocket de Laval et de la méga-animation. C’est sans compter les jeux collectifs, les défis d’adresse et les circuits palpitants qui vous promettent de belles aventures pour toute la famille !



Près de la Zone Turbulence, une exposition d’équipements lourds du Service des travaux publics de la Ville sera une occasion idéale de monter à bord de certains camions et de découvrir leur fonctionnement.

Fermeture de rue

Pour garantir la sécurité et le bon déroulement des festivités, l’avenue du Parc sera partiellement fermée à la circulation automobile le 1er septembre et le stationnement sera interdit dans certaines rues avoisinantes. Les personnes résidantes du secteur pourront accéder à leur domicile à tout moment sur présentation d’une preuve de résidence.

En partenariat avec la STL, trois navettes seront mises à la disposition des citoyens et des citoyennes souhaitant utiliser le stationnement alternatif situé à l’arrière du Centre de la nature.