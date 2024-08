Déménagement de la bibliothèque Marius-Barbeau

À partir du 7 septembre, la bibliothèque Marius-Barbeau, située dans le secteur Saint-François, fermera ses portes afin d’entamer son déménagement vers ses nouveaux locaux à l’Espace citoyen des Confluents (ECC) situé au 1000 rue Marie-Uguay.

« La relocalisation de la bibliothèque Marius-Barbeau dans des locaux de plus de 1 800 m2 permettra d’offrir à la population des quartiers Saint-François et Duvernay-Est de nombreuses nouveautés et une expérience renouvelée. Notamment, les citoyennes et les citoyens pourront consulter une collection de plus de 55 000 documents, plusieurs nouveaux équipements numériques, une terrasse, un salon de lecture, un coin spécialement aménagé pour les ados, des salles de réunion, et bien plus. Il s'agira d'un lieu tout simplement exceptionnel où l’on retrouvera des espaces de rencontres, d’échanges et de culture, qui deviendra assurément un point d’ancrage important pour la communauté. », indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

Les services de proximité seront maintenus durant le déménagement

Jusqu’au 2 novembre prochain, date d’ouverture de l’ECC, les personnes résidant dans le secteur sont invitées à fréquenter la bibliothèque Germaine-Guèvremont située au 2900 boulevard de la Concorde Est, dans Duvernay, ou l’une des 8 autres bibliothèques de Laval. Rappelons qu’elles peuvent continuer d’accéder à une offre numérique accessible, diversifiée et fournie. De plus, il sera possible de prolonger les prêts des documents comme à l’habitude, en ligne ou par téléphone, à la bibliothèque de leur choix. Fait à noter, la chute à livres des anciens locaux sera accessible jusqu’au 18 septembre inclusivement.

Les activités offertes à l’extérieur des murs dans le cadre du projet « Pour une première fois » seront maintenues en partenariat avec les organismes du quartier, au plus grand plaisir des jeunes et de leurs familles.