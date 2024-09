La Station culturelle Momo célébre la rentrée avec Culture Laval

Durant le mois de septembre, la station culturelle Momo présente cette semaine, le traditionnel 5 à 7 de la rentrée qui célèbre le talent des artistes lavallois tout en musique. Par la suite, les performances d’humour de Sam Vigneault, le rap unique de Raccoon et les percussions dansantes d’Élage Diouf en offrent pour tous les goûts.

Forte de ce lieu verdoyant et accueillant conçu par la firme Aire commune, la station reçoit une trentaine d’activités et d’événements variés et gratuits pour répondre à tous les goûts. Le lieu offre tout à la fois des terrasses, une aire ludique avec des jeux en libre-service, des espaces de détente et de travail, en plus de plusieurs zones ombragées et végétalisées.

5 à 7 de la rentrée – Culture Laval

Mercredi 4 septembre 2024, 17 h à 19 h

Le 4 septembre dès 17h, Culture Laval vous invite à son traditionnel 5 à 7 de la rentrée où vous pourrez entre autres découvrir les projets et rencontrer les artistes et les organismes soutenus dans le cadre de l'entente de développement territorial du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Ville de Laval. Cette année, Culture Laval collabore avec Station culturelle Momo et la Ville de Laval pour célébrer le talent lavallois. Musique festive, cocktail et piste de danse vous attendent!

Spectacle d’humour – Sam Vigneault et ses invités

Jeudi 5 septembre 2024, 19 h à 20 h

L’humoriste Sam Vigneault animera une soirée tout en humour et recevra ses invités : Steve Biko et Neev ! Ceux-ci viendront tour à tour faire rire le public de la station culturelle Momo.

Originaire de Plessisville dans le Centre-du-Québec, Sam est un comique né. Avec plus de 400 spectacles derrière la cravate et un accordéon sous son bras, il a su se tailler une place dans le milieu de l’humour au Québec

Spectacle de musique – Raccoon

Jeudi 5 septembre 2024, 20 h à 21 h

Sur une scène rap où la caricature l'emporte souvent sur l'authenticité, Raccoon (alias Racc City) suit son propre chemin. Son raffinement textuel à l'européenne, son flow percutant à l'américaine et son bagage culturel haïtien donnent à sa musique une richesse soutenue, fruit d'un parcours de vie à la fois foisonnant et sinueux.

Maintenant âgé de 25 ans, Raccoon poursuit son évolution avec Coon la prophétie, parût en octobre 2022. Sur ce 3e album très attendu, il analyse son parcours, son entourage et sa société avec une impressionnante profondeur d'esprit et perspicacité.

Spectacle de musique – Mosaïque à Momo : Élage Diouf

Vendredi 6 septembre 2024, 19 h 30 à 21 h

Maître percussionniste, l'auteur, compositeur et interprète d'origine sénégalaise, Élage Diouf s'installe au Canada en 1996, pour poursuivre une carrière musicale qui s'épanouit toujours aujourd'hui. Sa musique est un hybride de pop, world, blues, folk et assiko. En raison de la musicalité de la langue, il chante principalement en wolof, sa langue maternelle. Sincère dans sa démarche artistique, charismatique, authentique et simple, tant dans la vraie vie qu'en public, les gens l'aiment et il aime les gens. Ses prestations sont remarquées pour faire participer le public, en dansant et en chantant.