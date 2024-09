Laval participe aux Journées de la culture

C’est sous le thème « La collectivité » que les Journées de la culture reviennent à Laval du 27 au 29 septembre prochain. Pour cette 28e édition, la médiation culturelle sera à l’honneur à travers une programmation diversifiée, qui mariera théâtre, danse, arts visuels et ateliers créatifs.

« Cette édition des Journées de la culture vous offre l’opportunité d’explorer les multiples facettes de notre patrimoine culturel à travers plus de trente activités gratuites. C’est avec une grande fierté que nous vous offrons une série d’événements qui mettent en lumière la créativité et l’engagement de notre communauté artistique. Profitez de cette occasion pour vivre des expériences uniques et accessibles à tous et à toutes. », indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

« Les Journées de la culture permettent à un public élargi d’avoir accès aux divers médiums artistiques, et de manière plus intimiste, aux créateurs et à leur processus de création. Une initiation pour plusieurs, dans un contexte facilement accessible et gratuit, afin de leur permettre de connaître et d’apprécier ce qui se fait dans leur ville. », ajoute Sylvie Fraser, artiste lavalloise et porte-parole

Une multitude d’événements culturels pour la communauté

La programmation comprend des ateliers créatifs, tels que Livre-tricot : mythologie personnelle animé par Karine Fournier (Tricot-Pirate) et un atelier d’écriture dirigé par Danielle Godin, en collaboration avec les Bibliothèques de Laval.

Les citoyens et les citoyennes auront aussi l'occasion de participer à des initiations à la danse traditionnelle, à la musique d’ensemble, ainsi qu’à des essais d’instruments. La Virée patrimoniale de Saint-François présentera une immersion dans l’histoire locale, et d’autres activités proposeront des ateliers d’aquarelle, de broderie, ainsi qu'une soirée familiale sous les étoiles au Cosmodôme.

Le dimanche, la Maison des arts de Laval ouvrira ses portes pour une exploration artistique complète, avec un atelier en arts visuels, une visite de l’exposition en cours à la Salle Alfred-Pellan et des conférences-échanges avec les artistes du projet Zoom Art. De plus, le Théâtre des Muses présentera le spectacle en cours de création, Comme un appel d’air.

Sylvie Fraser, porte-parole des Journées de la culture à Laval

Sylvie Fraser, une artiste en arts visuels reconnue, est la porte-parole de la région de Laval pour les Journées de la culture 2024. Depuis 1996, elle se distingue par ses interventions in situ, son land art, et ses œuvres urbaines qui combinent nature, culture et humour. Ses sculptures et ses photographies sont exposées dans plusieurs lieux emblématiques de Laval.