Jonathan Bécotte en lice pour un prix en littérature jeunesse

Jonathan Bécotte, natif de Laval est finaliste pour le Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse en tant qu’auteur pour son livre Taches d’huile. Une bourse de 50 000 $ sera offerte au gagnant.

Un total de cinq auteurs et illustrateurs sont présentement en lice pour ce prix qui existe depuis 20 ans. Le montant remis est le plus important pour les créateurs de littérature jeunesse canadienne de langue française.

Tous les livres écrits et illustrés par des Canadiens, publiés au Canada et destinés à un jeune public sont admissibles, quel que soit leur genre littéraire. Les œuvres sont évaluées selon la qualité du texte et des illustrations, en tenant compte de leur apport global à la littérature jeunesse canadienne.

Finalistes

Ainsi Jonathan Bécotte et son illustrateur Enzo Lord-Mariano se mesurent à Élise Gravel et son livre Alerte : Culottes meurtrières , Mc Knoell Alexis Socadis pour La couleur de ma différence, Christine Beaulieu et Caroline Lavergne auteure et illustratrice de Les saumons de la Mitis et finalement Ugo Monticone et par Orbie (Marie-Ève Tessier Colin) pour Le Cumulus Machinus.

Synopsis de Taches d'huile

Mon papa, il n’est pas du tout comme moi. Son monde mécanique est rempli de bruits et de poussière. Mon univers est tout propre et je n’aime pas les sons trop forts. Mais lui, dans son quotidien de garagiste, et moi, avec mon âme d’artiste, on se comprend. On peut être différents et s'aimer tout autant!