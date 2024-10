Festival NUM 2024 : l'art et les technologies à l'honneur

Du 1er au 10 novembre 2024, les Bibliothèques de Laval invitent les familles à s’amuser avec l’art et les technologies numériques dans le cadre de la 6e édition du Festival NUM.

L’événement, entièrement gratuit, propose une programmation diversifiée dans les neuf bibliothèques de quartier ainsi qu’à l’extérieur, pour se terminer les 9 et 10 novembre à la bibliothèque Multiculturelle. Au programme, réalité virtuelle, création musicale, codage, projections artistiques et musicales extérieures, fabrication de robots, et bien d’autres activités sont au cœur de l’offre conçue autant pour les enfants de 6 ans et plus, que pour les adolescents et les parents.

« Ce festival est une occasion unique pour nos familles lavalloises de plonger dans l'univers du numérique et de découvrir, ensemble, les technologies qui façonnent notre avenir. C'est une belle opportunité d'apprentissage, de créativité et de partage intergénérationnel qui permettra à nos jeunes et moins jeunes de s'initier aux innovations qui transforment notre quotidien, et ce, le tout 100% gratuitement! » , explique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

Expériences immersives et jeux interactifs innovants

Au total, une trentaine d’activités uniques sont au programme de cette 6e édition. Soulignons par exemple : jeu d’évasion | Évadez-vous en temps réel, dans un univers rempli de personnages de jeux vidéo et d'énigmes palpitantes (8 ans et plus), construction de robots | Utilisez des blocs LEGO ou assemblez Monsieur le Crabe à l’aide de pièces mécaniques, de moteurs, de batteries et de fils électriques. (6 à 14 ans, selon l’atelier de construction choisie), échos chromatiques | Bougez les blocs pour composer des mélodies uniques et admirez les projections visuelles simultanées (tous âges) et Buzz Wall | Amusez-vous sur la façade lumineuse du Buzz Wall, derrière laquelle se cache une créative intelligente et profonde. (6 ans et plus).

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux activités qui requièrent une inscription, en vous rendant si le site Internet de l'événement.

Cette année encore, la Ville souligne son partenariat avec MAPP_MTL, qui présentera les illustrations de l’artiste lavallois Luc Melanson, dans le cadre d’une promenade de cyclo-projection, les 3, 6 et 8 novembre.