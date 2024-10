Une mention spéciale pour les bibliothèques de Laval

Lors du Gala des Prix des bibliothèques publiques du Québec qui a eu lieu le 24 octobre 2024, les bibliothèques de la région de Laval ont reçu une mention spéciale dans la catégorie 5 000 habitants et plus.

L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et le Réseau BIBLIO du Québec ont offert le prix Eureka pour leurs ateliers de littératie en milieu carcéral.

Le premier volet de ce projet s’est déroulé au pénitencier Leclerc, où des ateliers de slam et des ateliers axés sur la lecture de textes théâtraux ont eu lieu. Le deuxième volet a été organisé au Centre fédéral de formation avec une visite de la Bibliomobile et trois rencontres d’un club de lecture de bandes dessinées pour les détenus.

Il s'agit de la seconde édition des Prix des bibliothèques publiques du Québec. Cette année, ce sont 12 lauréats qui ont été célébrés à travers le Québec.

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques et de la sortie du Portrait national des bibliothèques, il est important de se rappeler qu’il se fait de bien belles choses au Québec . Ce Gala s’est tenu pour récompenser les efforts quotidiens du personnel dévoué qui reste trop souvent dans l’ombre et pour souligner les réalisations remarquables des actrices et des acteurs de ce milieu dynamique. Les lauréates et les lauréats des Prix des bibliothèques sont la preuve de la vitalité, de l’engagement et du sens de la communauté des bibliothèques publiques.