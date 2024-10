Racines plurielles célèbre le pouvoir des mots et la diversité à Laval

Les bibliothèques de Laval et Culture pour tous présentent l’exposition Mots voyageurs, histoires imprimées, résultat des ateliers menés par Anne-Laure Bixquert dans le cadre du projet Racines plurielles.

Les ateliers itinérants de l’artiste ont été accueillis cet été dans plusieurs parcs de Laval grâce à la Bibliomobile, au centre SCAMA et au service des Loisirs Bon-Pasteur ainsi que dans deux bibliothèques de l’île.

Grâce à des valises de sérigraphie, petits et grands étaient invités à créer leur propre page du Dictionnaire des mots souvenirs. L’œuvre collective qui en résulte témoigne de la richesse de la diversité, des expériences et des imaginaires de tous les participants. Chaque page du dictionnaire est une invitation à la découverte de l’autre à travers le partage d’un fragment de souvenir lui appartenant.

Tout au long des ateliers, une activité de correspondance par l’échange de cartes postales a également permis de tisser des liens entre les personnes participantes, invitées à se rencontrer lors du vernissage de l’exposition, le samedi 26 octobre à la bibliothèque Germaine-Guèvremont.

L’événement fut un moment touchant, enrichi par d’émouvants témoignages de visiteurs qui illustrent l’impact de cette initiative sur la création de liens entre les citoyennes et citoyens déjà établis et les personnes nouvellement arrivées à Laval.

« Chaque page de cette œuvre collective raconte une histoire unique, un fragment de vie qui enrichit la belle et grande communauté lavalloise. C’est un privilège de voir des citoyennes et des citoyens de tous horizons partager leurs souvenirs et tisser des liens. Grâce à la participation du gouvernement du Québec et à l’apport de Culture pour tous, la Ville de Laval est fière de soutenir le projet Racines plurielles qui invite à la découverte de l’autre et qui renforce notre vivre-ensemble. J’invite toutes les Lavalloises et tous les Lavallois à découvrir cette exposition participative, qui voyagera dans les bibliothèques de Laval, des lieux de vie propices aux rencontres et à l’échange », souligne Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

L’exposition participative Mots voyageurs, histoires imprimées est à découvrir à la bibliothèque Germaine-Guèvremont jusqu’à la fin d’octobre, avant de se déplacer dans plusieurs autres bibliothèques lavalloises.