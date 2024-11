Le Marché de Noël de Laval de retour pour une 13e année

Le Marché de Noël de Laval fait son retour pour une 13e année au Centre de la Nature du 6 au 8 décembre et du 13 au 15 décembre.

Plus de 50 artisans locaux seront sur place pour proposer leurs produits originaux tels que des gourmandises, des décorations, des bijoux, des vêtements, des produits de beauté et plus encore.

« Le Marché de Noël de Laval est un événement incontournable pour faire ses emplettes des Fêtes et encourager l’économie locale. Chaque année, les citoyens et les citoyennes sont toujours au rendez-vous. C’est aussi une superbe occasion de redécouvrir le Centre de la nature dans une ambiance festive et féérique! Je remercie et je félicite nos artisans locaux participants et j’invite les familles lavalloises à s’y rendre en grand nombre. », indique Stéphane Boyer, maire de Laval

Pour l’occasion, les superbes maisonnettes de bois des artisans et des artisanes seront décorées. Des activités pour toute la famille seront aussi offertes durant les deux fins de semaine de l’événement, soit la visite du père Noël et de la fée des Étoiles, une activité de plantation de minisapins ainsi que des contes animés. Des camions de cuisine de rue seront également sur place pour régaler les visiteuses et les visiteurs.