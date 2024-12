Le célébration de fin d’année à la Place Centrale de Centropolis!

Cette année, la grande célébration de fin d’année se passe à la Place Centrale de Centropolis! Le 31 décembre dès 22 h, la population est invitées à célébrer la fin de 2024 et le début de 2025. Pour l’occasion, une programmation festive et rassembleuse, ainsi qu’un décompte spectaculaire!

Voici en exclusivité le dévoilement complet de la programmation qui vous fera danser, chanter et vibrer.

21 h 30 : Ouverture du site des célébrations. Performances de percussionnistes et personnages ambulants lumineux qui circuleront dans la foule.

22 h: Expérience son et lumière Instants illuminés

À partir de 22 h 15 : Danse sous les étoiles au son de la rétrospective musicale de l’année en live. Le groupe Groove Affair interprétera les plus grands succès de 2024 pour vous faire danser!

23 h 30 à 00 h 30 : La fête se poursuit avec la performance du DJ High Klassified! Fier Lavallois, il est vu comme l’un des plus gros succès au Canada et est considéré comme un avant-gardiste de la production musicale.

À minuit, ce sera le décompte pour accueillir 2025. Des effets spéciaux illumineront le ciel, marquant ainsi l'entrée dans la nouvelle année avec éclat.

La magie des efforts communs

Cette célébration du Nouvel An, tout comme l’expérience son et lumière Instants illuminés, est le fruit d’une belle collaboration avec des entreprises de notre communauté.

« On réalise un rêve en vous proposant une célébration de fin d’année inoubliable! Clore l’année 2024 avec vous nous permet d’être une fois de plus votre lieu de rassemblement pour toutes les occasions, petites et grandes. », lance Karine Rodrigue, directrice marketing Centropolis, Cominar.

« La Centrale, fière de son rôle de diffuseur hors murs et spécialiste de l'événementiel, est ravie de s'associer à Centropolis pour créer un événement du Nouvel An haut en couleur et en musique pour tous et toutes. », affirme Christine Huard, directrice générale et artistique de la Centrale des artistes.

« C’est un honneur pour nous d’être présents à Centropolis pour la grande célébration de fin d’année! Notre création exclusive d’effets spéciaux pour l’événement vous offrira un décompte du Nouvel An spectaculaire et festif, qui fera briller Laval comme jamais!

», raconte Francis Aubin, président – fondateur de CR34TE.

Une terrasse hivernale pour clore l’année

Pour le 31 décembre en soirée, Le Balthazar, microbrasserie, vous accueillera sur une terrasse extérieure spécialement aménagée.