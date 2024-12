Les origines du Boxing Day

Chaque année, le 26 décembre marque le fameux Boxing Day. Bien plus qu'une chasse aux aubaines pour les fervents de magasinage, le Boxing Day constitue un jour férié selon les normes du travail.

Si, pour beaucoup de gens, le 26 décembre évoque des rabais spectaculaires et des files interminables devant les magasins, ses origines sont bien plus profondes et liées à des traditions sociales et humanitaires. Comme quoi les temps ont bien changé!

Plusieurs théories existent quant aux origines du Boxing Day, mais celle qui revient le plus souvent est celle qui veut que le nom vienne de la tradition de la « Christmas box ».

À l’époque victorienne en Angleterre, au XIXe siècle, les membres de la haute société britannique célébraient Noël en grande pompe, entourées de leurs domestiques, qui eux, travaillaient sans relâche pour assurer le confort de leurs employeurs. Le lendemain, le 26 décembre, était pour ces domestiques un jour de repos bien mérité.

Ce jour-là, les employeurs leur remettaient des boîtes (boxes, en anglais) contenant des cadeaux, de la nourriture et parfois de l’argent, en guise de remerciement pour leur service tout au long de l’année. Ces boîtes étaient également offertes aux commerçants et aux pauvres, perpétuant une tradition de partage et de générosité.

Certains croient plutôt que l'appellation Boxing Day trouve sa source dans une coutume religieuse d'après-Noël, lorsque les églises plaçaient des boîtes devant leurs portes afin d'amasser de l'argent pour les démunis.

Cette théorie viendrait du fait que le 26 décembre serait la fête de la Saint-Étienne, un jour important pour les chrétiens. Considéré comme le premier martyr chrétien, Saint Étienne est souvent associé à la charité. Cette symbolique aurait donc renforcé l’idée de donner aux plus démunis en ce jour particulier.

Une évolution vers la consommation

Avec l’industrialisation et l’essor du commerce au XXe siècle, le Boxing Day a progressivement perdu son côté humanitaire pour devenir un événement commercial.

Dans les années 1950, les magasins ont commencé à profiter de cette journée pour écouler leurs stocks de fin d’année, attirant des consommateurs avides de bonnes affaires.

Aujourd’hui, le Boxing Day est devenu synonyme de soldes monstres et d’achats frénétiques dans plusieurs pays, notamment au Canada, en Australie et en Angleterre. Même si certains regrettent cette transformation, d’autres y voient une continuité du partage, mais cette fois-ci entre commerçants et consommateurs.