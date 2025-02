Un pas de plus pour que le hockey devienne le sport national du Québec

Le gouvernement caquiste continue de jouer la carte identitaire et fait un pas de plus pour faire du hockey le sport national du Québec. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, vient de déposer un projet de loi en ce sens jeudi au Salon rouge.

Alors qu’une bonne partie de l’attention médiatique est tournée vers les menaces tarifaires du président américain Donald Trump, le gouvernement s’est défendu quant à l’importance de déposer une telle pièce législative en ce moment.

«Je pense que ça n'a pas de lien. On peut déposer un projet de loi, puis on peut continuer à travailler. Cette année, on va fêter le 150e anniversaire du hockey, je pense que c’est un bon contexte», a affirmé la ministre responsable du Sport, Isabelle Charest, en mêlée de presse à l’Assemblée nationale jeudi.

Questionné sur le même sujet, le ministre Lacombe a affirmé: «Si on arrête de vivre en culture parce qu'il y a des menaces tarifaires, on va trouver le temps long.»

Thomas Laberge, La Presse Canadienne