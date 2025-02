La Ville de Laval gagne un prix RIDEAU

La Ville de Laval a remporté le prix médiation culturelle des prix RIDEAU pour son programme d’activités artistiques et de spectacles pour personnes aînées en résidence La culture en visite.

Ce prix souligne l’ingéniosité du processus de mise en relation entre les sphères de la culture et du social et la construction de nouveaux liens entre politique, culture et espace public. Ainsi, l’initiative de médiation culturelle met en lumière l’ensemble des pratiques, allant des actions de développement des publics à l’art participatif et communautaire. Les lauréats furent dévoilés lors du gala des prix Rideau qui s’est déroulé le 20 février, au Théâtre Capitole à Québec.

« Nous sommes très fiers de cette distinction. Pendant la pandémie, nous avons offert des spectacles extérieurs en résidence pour aînés afin de briser l’isolement et favoriser la socialisation. Inspirés par le succès de cette initiative, nous avons lancé le programme La culture en visite pour la pérenniser et en faire profiter encore plus de personnes aînées. C’est donc avec une grande joie que nous recevons cette reconnaissance », indique Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle et responsable du dossier aîné

Mis en place en 2023, ce programme de médiation est destiné à la population en résidence et en CHSLD. Il offre un accès gratuit à une programmation culturelle de qualité, en plus de permettre d’échanger avec des artistes et de socialiser. La culture en visite s’est traduite jusqu’ici par 50 visites et plus de 2 000 personnes au sein de 33 résidences différentes. De plus, le programme a permis à la Ville de tisser des liens avec les organismes et les réseaux d’entraide pour les personnes âgées du territoire. La culture en visite s’inscrit d’ailleurs dans les orientations du Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) en ce qui concerne la bonification de l’offre culturelle et l’inclusion des populations plus éloignées de la participation culturelle.