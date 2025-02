Ouverture de la nouvelle bibliothèque de quartier Joséphine-Marchand

La nouvelle bibliothèque de quartier Joséphine-Marchand ouvrira officiellement ses portes le 22 avril. Implantée au 1200 boulevard Chomedey, elle sera située à seulement 500 mètres de la bibliothèque Multiculturelle, qui fermera ses portes le 9 mars.

« La bibliothèque Joséphine-Marchand a été conçue pour enrichir l’expérience citoyenne. Située dans des locaux lumineux et modernes, elle offre une accessibilité améliorée et propose un éventail de services aux citoyennes et aux citoyens du secteur. Les usagers et les usagères pourront y emprunter ou consulter sur place divers documents, profiter de deux salles d’études, d’une salle d’animation, de postes informatiques en libre-service, et d’une programmation diversifiée d’ateliers et de conférences. De plus, le médialab Le Studio déménagera également dans cette nouvelle bibliothèque », indique Sandra El-Helou, conseillère municipale de Souvenir-Labelle

Des services de proximité maintenus durant le déménagement

Durant la période de transition, les personnes résidant dans le secteur sont invitées à fréquenter la bibliothèque Émile-Nelligan, située au 325 boulevard Cartier Ouest (Laval-des-Rapides), ou l’une des huit autres bibliothèques lavalloises. Rappelons que les usagères et les usagers peuvent en tout temps accéder à une offre numérique vaste et diversifiée via leur Dossier Biblio. Il est également possible d’y gérer les réservations de documents en ligne , d’emprunter des livres numériques et de consulter d’autres ressources numériques. De plus, il sera possible de prolonger le prêt des documents comme à l’habitude, en ligne ou par téléphone, à la bibliothèque de leur choix. Notez que la chute à livres des anciens locaux restera accessible jusqu’au 16 mars inclusivement, et que la chute à livres de la bibliothèque Joséphine-Marchand sera accessible dès le 17 mars.

De nouvelles bibliothèques de quartier dans le secteur de Chomedey

L’ouverture de cette nouvelle bibliothèque marque une première étape dans le renouvellement des bibliothèques de proximité dans le quartier Chomedey. Elle sera suivie par l’ouverture de la bibliothèque Alain-Grandbois, prévue pour 2027, afin de toujours mieux répondre aux besoins de la population locale. Suivant cette perspective, l’implantation d’une troisième bibliothèque de quartier située dans le secteur nord-ouest de Chomedey est également à l’étude.

En complémentarité à cette offre, rappelons qu’une bibliothèque centrale ouvrira ses portes en 2027 au sein de la nouvelle infrastructure culturelle située dans le secteur Montmorency.

Soulignons que le Plan directeur 2020-2036 des Bibliothèques de Laval a été pensé pour permettre un meilleur accès à des services de qualités, en adéquation avec les besoins des secteurs du territoire. À terme, ce plan prévoit l’ajout de six nouvelles bibliothèques de quartier et d’une bibliothèque centrale, pour un total de 16 bibliothèques sur le territoire.