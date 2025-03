Le Festival Petits bonheurs de retour pour une quinzième année

Le Festival Petits bonheurs revient pour sa 15e édition, du 1er au 11 mai, avec une multitude de spectacles et d’ateliers dans les quartiers de Laval.

Les familles ayant de jeunes enfants sont invitées à y découvrir des univers ludiques et fascinants lors d’activités culturelles conçues pour les émerveiller. Des festivités gratuites viendront clore cet anniversaire en beauté les 10 et 11 mai à la Maison des arts de Laval.

« J’invite toutes les familles à découvrir ce festival unique qui met les tout-petits à l’honneur en leur offrant un accès privilégié à des expériences artistiques de grande qualité. La Maison des arts de Laval, reconnue pour son rôle essentiel en matière de programmation et de diffusion d’activités culturelles destinées au jeune public, accueille depuis le tout début ce festival qui offre aux familles lavalloises une occasion unique de découvrir la richesse de l’art. La Ville joue un rôle actif dans la promotion et l’accessibilité de la culture auprès des jeunes générations », indique Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable du dossier de la condition des enfants

Une programmation variée

Voici un aperçu de ce festival attendu qui stimule la créativité et la curiosité des jeunes enfants :

11 spectacles et une quinzaine d’ateliers allant des arts plastiques à la danse, en passant par le théâtre et la musique;

Des artistes lavallois talentueux, mettant en valeur leur créativité et leur savoir-faire unique;

Quelques incontournables :

45, de la Taupinière (2, 3 mai et 9, 10 mai)

(2, 3 mai et 9, 10 mai) Coucou (4 au 7 mai)

(4 au 7 mai) Petit concert à l’aube (8 au 10 mai)

Des spectacles en plein air, dont Payzages (10 au 11 mai);

(10 au 11 mai); Une installation immersive créée spécialement pour cette édition anniversaire.

Par ailleurs, cette année encore, les Bibliothèques de Laval, le Cosmodôme et le Musée de la santé Armand-Frappier offriront des activités inédites et gratuites.

Des festivités grandioses pour célébrer deux événements majeurs

Les 10 et 11 mai, la fête de clôture marquera un double anniversaire : les 15 ans du festival et les 60 ans de Laval! À la Maison des arts, un programme gratuit d’activités et de spectacles attend petits et grands. Amis imaginaires et peluches sont bien sûr les bienvenus!

À propos du 60e anniversaire de Laval

En 2025, Laval célèbre son 60e anniversaire. Des festivités, des rencontres culturelles et des aménagements spéciaux souligneront remarquablement ce moment charnière. Ainsi, tout au long de l’année, une programmation riche en événements, des initiatives marquantes, de nouveaux projets ainsi que plusieurs activités phares bonifiées offriront des moments inoubliables aux Lavalloises et aux Lavallois.