Plus de 200 activités gratuites dans les Bibliothèques de Laval

Les Bibliothèques de Laval offre plus de 200 activités gratuites pour toute la population pour l’été 2025 sous la thématique « Un été autour du monde avec les Biblios ».

Cette programmation a été conçue pour tous les publics, de la petite enfance jusqu’à l’âge d’or. Elle est aussi adaptée à la saison estivale, tant par les thématiques abordées que par les lieux des activités puisque les bibliothèques prennent une fois de plus part à la programmation Dehors cet été, dans différents parcs, piscines et jeux d’eau de la ville.

« Nos bibliothèques sont des lieux de vie inspirants, inclusifs et ouverts à l’échange et à la diversité. Cette vision se concrétise à nouveau cette année dans une programmation estivale riche et variée. Plus d’une centaine d’activités seront offertes aux Lavallois et aux Lavalloises pour se divertir, s’émerveiller et en apprendre plus sur des sujets qui les passionnent ou les intéressent, et ce, toujours gratuitement. Et n’oublions pas que les Biblios prennent l’air durant la saison estivale : rendez-vous dans un parc près de chez vous! », explique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

À noter que plusieurs activités requièrent une réservation, et que les places s’envolent parfois rapidement. Les inscriptions débutent le mercredi 14 mai, à midi, au biblio.laval.ca.

Célébrer Laval et son histoire

Dans le cadre du 60e anniversaire de Laval, les Biblios proposent d’en découvrir plus sur l’histoire, la culture et la créativité de la ville et de l’île-Jésus. Plusieurs activités sont au programme, notamment :

Une série de quatre conférences de l’historien Gilles Laporte sur l'aménagement du territoire de Laval depuis ses origines ;

Les contes de l’Île Jésus, où la comédienne Danielle Godin nous plonge dans l’histoire de femmes inspirantes de la colonie de l'île Jésus, accompagnée en musique par Benoit Bourque dans une performance multidisciplinaire.

S’ouvrir sur le monde

Cet été, l’histoire et l’identité des peuples sont au cœur de la programmation. De l'Argentine au Pérou, en passant par les montagnes du Caucase et les grandes métropoles du monde, l’offre met en lumière la culture, la gastronomie, les musées et l’actualité internationale. Une série d’ateliers créatifs sur des sujets variés, tels que la bande dessinée, la broderie, la peinture sur roche, l’écriture poétique et la cuisine, permettront de découvrir des pratiques artistiques et traditionnelles. Un tour du monde musical, la découverte de la langue des signes, ainsi que des récits en provenance des quatre coins du monde seront également offerts.

Parmi les événements à noter à son agenda :

Des vacances accessibles, au Québec et ailleurs dans le monde : la conférencière Isabelle Ducharme donne ses trucs et astuces pour préparer des voyages adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap.

L'atelier Cocktails à travers le monde.

L'atelier familial Calligraphie chinoise.

La conférence Les costumes autour du monde.

L'activité familiale Des contes du monde avec la conférencière et conteuse Virginie Daigle.

Allier plaisir et maintien des apprentissages scolaires

En misant sur l’art, la science, les technologies et plus encore, les Biblios proposent des activités variées aux enfants et aux ados, qui leur permettront à la fois de s’amuser et de mettre en pratique leurs acquis scolaires.

En plus de proposer des Contes mobiles, Contes en maillot et Tentes à lire dans différents parcs municipaux, les Biblios participent au plus important programme de lecture d’été au Canada : le club de lecture d’été TD. Tout au long de l’été, les jeunes membres du club pourront noter leurs lectures dans un carnet, participer à une foule d’activités et courir la chance de gagner des prix lors d’un tirage à la fin de l’été. Les inscriptions débutent dès le 16 juin à midi, dans toutes les bibliothèques de quartier.