La Bibliovente des Bibliothèques de Laval de retour du 23 au 25 mai

La Bibliovente, la grande liquidation annuelle des Bibliothèques de Laval, sera de retour du 23 au 25 mai prochain à l’Enclav de la Place Bell. À nouveau cette année, plus de 50 000 documents d’occasion, en français et en anglais, pour tous les goûts et tous les âges, seront offerts à bas prix : romans, documentaires, bandes dessinées, revues, CD, DVD et jeux vidéo.

Les fonds amassés contribueront à bonifier les services proposés par les bibliothèques du territoire.

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, ce rendez-vous des personnes passionnées de culture se tiendra à l’Enclav de la Place Bell, un lieu emblématique et facilement accessible en transport en commun. Pour l’occasion, le stationnement intérieur de l’Enclav de la Place Bell pourra être utilisé gratuitement par les automobilistes. Or, notez qu’une forte affluence est attendue.

« La Bibliovente est un événement incontournable à Laval. Elle permet à la fois de rendre la culture accessible à petits prix, tout en donnant une seconde vie à une multitude de documents intéressants. J’invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à venir y faire de belles trouvailles culturelles. », explique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

Renseignements pratiques

N’oubliez pas d’apporter vos sacs ou vos boîtes pour transporter vos achats. Seuls les paiements en argent comptant et par Interac seront acceptés.

À la Place Bell, selon l’horaire suivant :

Vendredi 23 mai, de 16 h à 21 h

Samedi 24 et dimanche 25 mai, de 10 h à 17 h

Tarifs :

Livres et bandes dessinées : 3,50 $ /kg

Revues : 0,10 $ l’unité

CD : 0,50 $ l’unité

DVD : 1 $ l’unité

Jeux vidéo : 5 $ l’unité

Accès :

En transport en commun : à 2 minutes de marche de la station de métro Montmorency

En voiture : stationnement des glaces communautaires de la Place Bell, accès par le boulevard de la Concorde – gratuit pour l’événement (prendre en compte la forte affluence attendue)

Dons acceptés dès le samedi 10 mai

Les documents mis en vente lors de la Bibliovente proviennent des collections des Bibliothèques de Laval ainsi que de dons du public. Du samedi 10 mai au jeudi 22 mai, entre 6 h et 23 h, il sera d’ailleurs possible de déposer des dons de romans, bandes dessinées, CD, DVD et jeux vidéo au comptoir d’accueil de l’Enclav de la Place Bell. Rapide, simple et gratuit : les citoyens et les citoyennes en voiture pourront emprunter le débarcadère du boulevard Le Corbusier et déposer leurs dons à l’intérieur, à l’endroit prévu à cet effet.