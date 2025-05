Le grand spectacle de la fête nationale à Laval est le 23 juin

C’est au Centre de la nature que se tiendra le grand spectacle de la fête nationale du Québec à Laval le 23 juin prochain.

La soirée débutera dès 19 h avec la prestation de DJ Montana. Quant au grand spectacle, il commencera vers 20 h 30 en mettant en vedette Cœur de Pirate, Bruno Pelletier, FouKi, Sara Dufour, Muzion, Vulgaires Machins, Zaho, Rau_ze et Kat Pereira. Le spectacle se terminera par une prestation du Urban Science Brass Band. Le texte patriotique sera écrit et interprété par Florence Longpré, Elkahna Talbi et Ines Talbi.

« La fête nationale est une occasion précieuse de célébrer notre histoire, notre culture et notre identité québécoise. C’est aussi un moment fort où la musique, nos artistes et nos créateurs nous rassemblent et nourrissent notre sentiment de fierté. À travers leurs mots et leurs mélodies, ils donnent vie à ce que nous sommes, à ce que nous partageons. La Ville de Laval est fière d’offrir à ses citoyens et citoyennes un grand rendez-vous festif et rassembleur, dans un esprit de communauté et de célébration », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Cette année, c'est la 191e édition de notre fête nationale. Ça fait presque deux siècles qu'à la St-Jean-Baptiste, nous célébrons le Québec. Cette année encore, notre fête nationale, c’est le meilleur moment pour célébrer notre histoire, notre identité et notre culture. Je suis heureux de voir que nos artistes sont aux cœurs des centaines de fêtes qui se déroulent partout au Québec. Restons debout, restons fiers, restons festifs! Bonne fête nationale! », ajoute Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

Ouverture du site

Le site sera accessible et animé dès 18 h. Plusieurs camions de cuisine de rue seront présents pour satisfaire tous les appétits.

Service de navette gratuit

Pour profiter des célébrations, un service de navette gratuit sera mis à la disposition des citoyens et des citoyennes. Des autobus conduiront et raccompagneront gratuitement le public en faisant la navette entre le terminus Montmorency et le Centre de la nature (à l’angle du boulevard de la Concorde et de l’avenue du Parc). Les navettes pour se rendre au site seront disponibles de 17 h à 19 h 30, toutes les 30 minutes. Les navettes de retour, vers la station de métro Montmorency, seront quant à elles disponibles jusqu’à la fin de la soirée.

Une fête en plein jour pour célébrer

Pour bien poursuivre les célébrations, une foule d’activités seront offertes sur le site enchanteur du Centre de la nature le 24 juin de 10 h à 18 h. Animations, maquillage, spectacles d’artistes lavallois, jeux gonflables et camions de nourriture de rue permettront aux familles de se divertir.