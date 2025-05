Réouverture de la Maison André-Benjamin-Papineau à Laval

Dès le 25 juillet, les visiteurs pourront venir visiter la Maison André-Benjamin-Papineau qui est située dans la Ville de Laval qui ouvre de nouveau ses portes après de grands travaux de rénovation.

Ce joyau patrimonial a été la résidence d’André-Benjamin Papineau, un fier patriote de la région qui a contribué au développement du Canada français au XIXe siècle. Une offre originale et divertissante permettra aux amoureux de l'histoire et à tous les curieux de découvrir le riche patrimoine lavallois dans ce cadre d'époque enchanteur.

Les travaux de restauration et d’agrandissement réalisés ont permis de redonner vie à cette maison historique tout en lui accordant une nouvelle vocation, soit celle de mettre en valeur le patrimoine culturel lavallois et de le rendre accessible au plus grand nombre, grâce à une nouvelle programmation diversifiée qui permettra l’appropriation du site par la communauté. La Ville a pu procéder à la restauration de cet immeuble patrimonial classé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, accordé par l’Entente de développement culturel conclue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications (MCC).

« Dans le cadre du 60e anniversaire de Laval, la Ville est fière de redonner vie à la Maison André-Benjamin-Papineau, un lieu emblématique du patrimoine lavallois et de l’histoire du Québec. Grâce à une nouvelle programmation diversifiée et un aménagement plus accessible, nous aspirons à faire de cette maison un espace vivant et accessible à tous, où chacun peut découvrir et s’approprier la riche histoire qu’elle abrite. », indique Pierre Brabant, conseiller municipal de Vimont et responsable des dossiers du patrimoine, Ville de Laval.

« Grâce à l’investissement de notre gouvernement et à celui de la Ville, la maison André-Benjamin-Papineau a pu être restaurée et agrandie. Ce lieu patrimonial, maintenant accessible universellement, contribuera certainement à la vitalité culturelle de la région. L’exposition permanente permettra à tous les visiteurs d’en apprendre davantage sur l'histoire des Patriotes, dont ce bâtiment est le témoin », exprime Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous avons accepté avec enthousiasme l’offre de la Ville de Laval nous permettant de contribuer à cette initiative majeure de reconnaissance de la richesse du patrimoine. D’autant plus que ce projet s’inscrit indéniablement au cœur de notre mission. Toute notre équipe est prête à se lancer dans cette belle aventure et à vous rencontrer dans ce lieu qui met le patrimoine en lumière dans un écrin si inspirant ! », ajoute Sylvie Lemay, directrice générale et artistique, Réseau ArtHist.

Une maison patrimoniale désormais plus accessible

Plusieurs travaux ont été réalisés afin de rendre la maison André-Benjamin-Papineau, construite en 1820 puis déménagée sur le site actuel en 1974, plus accessible. Une annexe moderne munie d’une porte automatique et d’un ascenseur a été ajoutée pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux différents étages, notamment les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant ou encore avec une poussette. Une visite audio inclusive de l’exposition permanente est aussi offerte.

Une programmation et des animations conçues avec Réseau ArtHist

La gestion et l’animation de cet endroit unique ont été confiées à Réseau ArtHist, un organisme lavallois qui s’engage depuis 2007 à mettre en valeur le patrimoine à travers des animations originales et sur mesure. La Ville et l’organisme collaborent de près afin d’y offrir des activités variées. Parmi celles-ci, notons :

L’exposition permanente « Écoutez... les murs vous racontent! » qui vous fera découvrir les secrets de la maison et bien plus encore ;

Des ateliers de confection (pain sur poêle, ceintures fléchées et plus) ;

Des causeries sur le thème de Laval – terre nourricière ;

Et des rencontres avec des personnages qui nous feront découvrir des métiers disparus.

Informations pratiques

L’entrée sur le site extérieur de la Maison André-Benjamin-Papineau sera gratuite en tout temps. Les visites et activités sur place seront offertes gratuitement pendant le premier mois suivant l’ouverture. Elles seront par la suite offertes à prix doux.