Un 5e bilan qui témoigne du dynamisme du milieu culturel lavallois

La Ville de Laval, Culture Laval et le comité de vigie du Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) présentent leur bilan 2024, lequel dresse un portrait positif de la dernière année.

Parmi les 144 actions inscrites pour les 5 premières années d’existence de cette planification régionale, 80 % sont en cours de réalisation ou mises en place, contribuant ainsi à renforcer la vitalité culturelle du territoire.

Parmi les initiatives marquantes, mentionnons la mise sur pied par une quinzaine de partenaires d’une cellule de travail culture-communautés qui favorise le rapprochement des sphères culturelles et sociales. L’espace culturel éphémère Oasis Cartier a quant à lui permis de dynamiser l’espace public en offrant un lieu de découvertes artistiques accessible à tous et à toutes. Enfin, l’ouverture de l’Espace citoyen des Confluents, dans le quartier Saint-François, ajoute un nouveau point d’ancrage pour la communauté.

« Ces réalisations illustrent la volonté collective de faire de Laval une ville où la culture se vit, se partage et évolue au rythme de ses citoyens et de ses citoyennes. Elles bénéficient à la population lavalloise, qui a accès gratuitement à un grand nombre d’activités diversifiées, et ce, dans tous les quartiers. Parmi celles-ci, soulignons la mise en chantier de l’infrastructure culturelle du centre-ville, la tenue de la première édition des Journées lire et découvrir à la place Bell – un événement réédité en 2025 – ains que le lancement des travaux pour la restauration de la Résidence de création Marcel-Saint-Pierre », indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

« Le bilan 2024 démontre que ce sont les actrices et les acteurs culturels qui, jour après jour, donnent vie à la culture sur le terrain. Le PDCRL agit comme un levier, une impulsion collective qui oriente et soutient nos actions. Ensemble, nous façonnons une culture accessible, vivante et porteuse de sens pour l’ensemble de la population lavalloise », ajoute Christine Huard, présidente de Culture Laval.

Quelques initiatives marquantes pour le développement culturel

Les réalisations suivantes, pour ne nommer que celles-ci, témoignent de l’engagement des partenaires à rendre la culture plus accessible à la population et du soutien aux acteurs et aux actrices culturels lavallois :

Déploiement du projet Théâtre pas à pas, proposant aux tout-petits des ateliers et spectacles d’initiation au théâtre dans les milieux de garde et maisons de la famille (Théâtre Fêlé);

Réalisation du projet Une histoire à partager, un projet de cocréation avec des classes de francisation du Collège Montmorency (Réseau ArtHist);

Présentation de concerts offerts gratuitement dans plusieurs RPA et CHSLD (Groupe vocal Les Baladins de Laval et le Chœur de Ste-Dorothée)

Organisation par Culture Laval, la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus, le Centre d’archives de Laval et le Réseau ArtHist, de cinq ateliers de cocréation portant sur le patrimoine lavallois;

Déploiement par les Bibliothèques de Laval du projet Bédéiste en tournée et lancement du livre issu du projet à l’occasion de la semaine des bibliothèques publiques du Québec (Ville de Laval);

Et classement de l’église Saint-Maurice-de-Duvernay par le Conseil du patrimoine culturel du Québec.

À propos du PDCRL

Fruit d’une vaste mobilisation régionale impliquant plus de 600 participants issus de différents secteurs, le Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) comprend près de 150 actions découlant de cinq grands chantiers de transformation. Initialement adopté pour les années 2019 à 2023, ce plan a été entériné jusqu’en 2025 en raison des impacts de la pandémie de COVID-19 sur son échéancier de réalisation. Le comité de vigie du PDCRL est composé de représentants du milieu culturel et citoyen et des six cosignataires du plan : la Ville de Laval, Culture Laval, le Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois (ROCAL), Tourisme Laval, le Centre de services scolaire de Laval et la Chambre de commerce et d'industrie de Laval.