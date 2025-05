La Maison des arts de Laval présente sa 39e saison

Pour sa 39e saison, la Maison des arts de Laval (MDA) convie le public à une exploration captivante de la création contemporaine. Des spectacles de danse, de théâtre, de cirque, de conte, des arts visuels et bien plus seront présentés dans un cadre chaleureux et convivial.

Avec sa programmation 2025-2026 riche de près d’une trentaine de spectacles multidisciplinaires, de six expositions gratuites et d’une offre diversifiée d’activités de médiation, la MDA demeure un carrefour incontournable de la vie culturelle lavalloise.

« La Maison des arts, c’est l’endroit tout indiqué pour vivre la culture autrement. Pour une sortie agréable et enrichissante, parcourez la vaste offre de spectacles et d’expositions de qualité tout en étant accompagné dans vos découvertes avec de nombreuses activités qui éveillent les sens » , indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

Spectacles Grand Public

Seize spectacles en arts de la scène sont à l’affiche pour vous faire vivre des expériences tout aussi uniques que mémorables. Parmi la sélection étoffée : Michelin, autofiction du metteur en scène et comédien Michel-Maxime Legault ; 5 balles dans la tête, théâtre documentaire signé par l’autrice Roxanne Bouchard ; Mythomane - Contes et légendes de la Grèce antique de Thomas Hellman; et Sans quoi nous crèverons, la proposition dansée de Virginie Brunelle.

Arts visuels à la Salle Alfred-Pellan

La Salle Alfred-Pellan de la MDA propose six expositions gratuites au cours de la saison. Pour la rentrée, une exposition en hommage à l'artiste lavalloise Louise Robert (1941-2022) côtoiera les créations d’Alfred Pellan (1906-1988) au Foyer du théâtre des Muses. Ces deux expositions sont présentées dans le cadre du 60e anniversaire de Laval, en plus de faire l’objet d’un Circuit en arts visuels. Dans la deuxième partie de saison, vous pourrez contempler les œuvres d’Alissa Bilodeau, de Cindy Dumais, de Ryth Kesselring, de Laïla Mestari , et de xece Khadija Baker. En parallèle, les expositions des artistes Karen Trask et Sophia Borowska seront présentées au Foyer.

Spectacles Jeune Public

Découvrez 13 spectacles jeunesse issus de disciplines variées qui vous feront vivre de bons moments de complicité avec vos jeunes. À ne pas manquer : Les Petites Géométries (3 ans et +) avec son jeu masqué et son théâtre d’objets, présenté par la compagnie française JuscoMama. Également à l’affiche : Circus Opus (5 ans et +), le cirque de puces du théâtre L’Aubergine; le cabaret Prince Panthère (10 ans et +) du Petit Théâtre de Sherbrooke et Quand tu me regardes (6 ans et +), un spectacle de danse en fauteuils roulants de Corpuscule Danse.

À propos de la Maison des arts et de la Salle Alfred-Pellan

Située à quelques pas de la station de métro Montmorency, la MDA est un centre culturel municipal inauguré en 1986 et un diffuseur pluridisciplinaire reconnu depuis 1997 par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Sa mission est d’accueillir des œuvres modernes et actuelles en arts de la scène tout en proposant des activités afin d’accompagner le public dans ses découvertes. Unique institution muséale dédiée aux arts visuels sur le territoire lavallois située au cœur de la MDA, la Salle Alfred-Pellan est un espace de dialogues multiples entre l’équipe, les artistes, les commissaires et les ambassadeurs et ambassadrices du public. L’accès gratuit en tout temps aux expositions permet à une grande diversité de visiteurs et de visiteuses de profiter d’une variété d’activités de médiation artistique adaptées à tous les âges.