Lancement de la Cellule culture-communautés de Laval

Le 7 mai, soixante auteurs du secteur culturel et du développement social de Laval, ont participé au lancement de la Cellule culture-communautés au Tiers Lieu.

Au cours de l’événement, les deux artistes lavalloises Audrey Gaussiran et Shérane Figaro ont présenté une performance de danse en duo, intitulée ODELA, qui ouvrait au dialogue sur les moyens de lutter contre le racisme.

La Cellule culture-communautés agit comme un support au rapprochement entre les milieux culturel et du développement social, ainsi qu’au déploiement d’initiatives favorisant les maillages culture-communautés sur le territoire lavallois. Ses actions répondent aux objectifs de la Politique régionale de développement social (PRDS) et du Plan de développement culturel de la région de Laval (PCRL).

Un des premiers livrables de la CCC sera la publication des résultats d’une analyse stratégique, menée par Mounia Benalil, responsable de la recherche intégrant la démarche à titre de consultante. Ces résultats seront diffusés à partir de novembre 2025 sur l’ensemble du territoire. L’objectif est de réaliser un état de la situation des projets et des planifications régionales existants afin d’identifier les enjeux, d’émettre des recommandations, puis de faciliter les initiatives à venir.

Le projet de la Cellule culture-communautés est réalisé grâce à la participation de la Fondation Lucie et André Chagnon et de la Ville de Laval dans le cadre du protocole d’entente conclu avec la Fondation Lucie et André Chagnon, pour la mise en œuvre du plan d'action de la PRDS.