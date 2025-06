Plus de 40 spectacles gratuits à Laval pour les Zones musicales

Du 5 juillet au 24 août, la Ville de Laval offrira une programmation estivale électrisante dans le cadre de la 10e édition des Zones musicales. Plus de 40 spectacles gratuits en plein air comprenant de nombreuses têtes d’affiche seront présentés dans les parcs, les places publiques et le long des berges.

Le coup d’envoi aura lieu avec éclat les 5 et 6 juillet lors de la fin de semaine d’ouverture, avec les prestations du groupe Les Trois Accords et d’Isabelle Boulay au parc Bernard-Landry dans le cadre du 60e anniversaire de Laval.

L’événement sera aussi l’occasion de voir sur scène de nombreux artistes aux horizons musicaux variés, notamment Marie Denise Pelletier, Kizaba, Lynda Lemay, Dominique Fils-Aimé, Valence et la formation La Grande Veillée du 2 Pierrots. En clôture, les 23 et 24 août à la Place publique de la Place Bell, ce sera au tour de Marie-Mai et du spectacle hommage Les Colocs – Ensemble de mettre la foule en fête pour clore cette 10e édition.

« Les Zones musicales offrent une occasion exceptionnelle de faire des découvertes culturelles dans des lieux enchanteurs et de redécouvrir Laval autrement. La Ville est fière de présenter cette programmation gratuite et de grande qualité qui rend la culture accessible à tous et toutes et qui crée un véritable moment de rassemblement. Venez en famille ou entre amis pique-niquer, danser et profiter pleinement de l’été! », indique Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels.

Les spectacles se tiendront dans huit zones réparties à travers Laval : Vieux-Sainte-Dorothée, Vieux-Sainte-Rose, Centre de la nature, berge aux Quatre-Vents, rue de l’Église et parvis de l’Espace citoyen des Confluents, parc Bernard-Landry, parc Légaré et secteur Montmorency, qui comprend la Maison des arts, la Place publique de la Place Bell (station culturelle Momo) et la Place Bell. Certains spectacles seront accompagnés de danseurs et de danseuses. Tous les sites incluront plusieurs commodités et installations. Sur certains d’entre eux, il y aura une offre alimentaire et de bar et des animations avant les spectacles.

Un concert symphonique gratuit à la Place Bell pour le 60e anniversaire de Laval

Soulignons qu’à l’occasion du 60e de Laval, le 6 août, l’Orchestre symphonique de Laval (OSL) offrira un concert anniversaire gratuit à la Place Bell réunissant plus de 60 musiciens, le violoncelliste Dominique Beauséjour-Ostiguy, Antoine Bareil, premier violon solo, la chanteuse Guylaine Tanguay et le Chœur des Jeunes de Laval sous la direction du chef attitré Adam Johnson. Les laissez-passer gratuits sont offerts dès maintenant sur le site Web de la Ville de Laval.