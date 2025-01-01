Proposées par le réseau Canopée
Plus de 15 activités à faire dans les bois de Laval cet automne
Cet automne, l'organisme à but non lucratif, CANOPÉE, propose à la population seize activités pour profiter de la nature dans les forêts urbaines de Laval. La programmation comporte des activités culturelles, scientifiques, artistiques, de bien-être et plus encore.
L'activité phare à ne pas manquer est celle du Cinébois qui est une soirée cinéma organisée en plein coeur du boisé de l'Équerre, le 12 septembre. On y présentera le documentaire Forêts urbaines. En première partie, une tribune sur la forêt urbaine permettra aux trois partis politiques de Laval de présenter leur position sur le sujet.
Au calendrier, on retrouve également des tours guidés, des prestations musicales, un bioblitz qui permet de devenir naturaliste d’un jour, une grande corvée de nettoyage, des séances de yoga et de Shinrin yoku ainsi qu’un évènement festif pour célébrer l’arrivée de l’automne. Une programmation spéciale pour les personnes aînées vient compléter cette palette d’activités qui sont organisées avec des partenaires locaux ayant à cœur la conservation et la mise en valeur de la forêt urbaine.
Ces activités sont offertes gratuitement et se veulent accessibles, inclusives et participatives. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et se font en ligne, sur le site internet de CANOPÉE : www.reseaucanopee.org/fr/programmation- saisonniere/.
Attention, les places sont limitées pour certaines activités!