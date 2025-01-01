Les Prix du patrimoine et mise en valeur de bâtiments emblématiques  

Le 6 septembre, la Ville a remis des Prix du patrimoine soulignant des initiatives remarquables en matière de conservation, de mise en valeur et de transmission, dans le cadre du forum Mon patrimoine à cœur : une île, son histoire.

Dans la continuité du Plan d’action en patrimoine 2020-2024, Laval procèdera à l’adoption de deux nouveaux règlements de citation, soit la plus haute reconnaissance qu’une ville puisse attribuer pour assurer la protection d’un bâtiment patrimonial.

« Le 60e anniversaire de Laval est l’occasion idéale de rappeler l’importance de préserver et de mettre en valeur l’histoire et l’identité de notre territoire. La tenue du forum et la remise des Prix du patrimoine démontrent notre volonté de rassembler la communauté autour de cette mission. En honorant des citoyens, des organismes et des artisans passionnés, nous soulignons leur apport inestimable à la transmission et la protection de notre héritage collectif. Félicitations aux lauréats et lauréates ! », exprime Pierre Brabant, conseiller municipal du district de Vimont et responsable du patrimoine.

Les candidatures reçues pour les Prix du patrimoine ont été analysées par un jury composé de membres du comité interne du patrimoine de la Ville auquel s’est joint un représentant externe. Une œuvre-prix créée par l’artiste d’origine lavalloise Laurent Lamarche à la suite d’un concours de création a été remise aux lauréats suivants :

Prix Conservation et préservation du patrimoine ancien : Louise Guy et Guy Turcotte pour leur résidence située sur le boulevard Lévesque Est, dans Pont-Viau.

Prix Mise en valeur, médiation et sensibilisation : Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus.

Prix Savoir-faire et transmission : Atelier de ferblanterie MBR.

Deux bâtiments emblématiques bientôt protégés par citation

Les deux règlements de citation sont prévus pour adoption lors de la séance du conseil municipal du 1er octobre prochain. Les avis de motion ont été présentés le 8 juillet et, comme le prévoit la Loi sur le patrimoine culturel, une séance publique du comité consultatif d’urbanisme agissant à titre de conseil local du patrimoine s’est tenue le 26 août dernier.

L’adoption prochaine de ces règlements permettra notamment de protéger ces bâtiments patrimoniaux :

La maison Forget (boulevard des Mille-Îles), érigée autour de 1715, se distingue par son ancienneté et son unicité. Restaurée avec soin, elle illustre aujourd’hui de manière éloquente l’architecture ancienne du territoire lavallois;

La maison Goyer (boulevard Saint-Martin Ouest), construite vers 1860, et son caveau figurent parmi les édifices patrimoniaux les plus significatifs de Laval en raison de leur histoire, de leur style et de leur état de conservation exceptionnel.

Soulignons également un nouvel appui de la Ville pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux : une trousse d’accompagnement rendant l’information plus accessible et encourageant des interventions respectueuses de l’authenticité et de la valeur des bâtiments anciens.

Cette trousse pour les propriétaires comprend un éventail de ressources pratiques, dont un guide présentant la vision lavalloise du patrimoine, un livret détaillant les règlements applicables et des fiches typologiques expliquant les styles architecturaux présents à Laval.