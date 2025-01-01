Un membre de l'Harmonie Laval Inc. reçoit un prix pour son dévouement

Lors de l'Assemblée générale annuelle, du 8 novembre dernier, de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ), un membre de l'Harmonie Laval Inc. a reçu un prix.

C'est dans le cadre des Prix reconnaissance de l'année 2025,2026, que Jean-François Paré a reçu celui de bénévole de l'année . Cette distinction souligne l’apport exceptionnel d’une ou un bénévole au sein d’un ensemble membre de la FHOSQ

Par sa nomination, son ensemble souhaite souligner son engagement continu depuis plus de 10 ans, autant à titre de musicien qu’en tant que webmestre, photographe et technicien audio.

La Fédération tient à remercier ces personnes d’exception pour leur engagement et à souligner leur contribution au développement et à l’accessibilité de la musique d’ensemble au Québec.