Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec

Un membre de l'Harmonie Laval Inc. reçoit un prix pour son dévouement

durée 10h00
10 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Lors de l'Assemblée générale annuelle, du 8 novembre dernier, de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ), un membre de l'Harmonie Laval Inc. a reçu un prix. 

C'est dans le cadre des Prix reconnaissance de l'année 2025,2026, que Jean-François Paré a reçu celui de bénévole de l'année . Cette distinction souligne l’apport exceptionnel d’une ou un bénévole au sein d’un ensemble membre de la FHOSQ

Par sa nomination, son ensemble souhaite souligner son engagement continu depuis plus de 10 ans, autant à titre de musicien qu’en tant que webmestre, photographe et technicien audio.

La Fédération tient à remercier ces personnes d’exception pour leur engagement et à souligner leur contribution au développement et à l’accessibilité de la musique d’ensemble au Québec.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Marché de Noël de Laval de retour au Centre de la nature

Publié le 6 novembre 2025

Le Marché de Noël de Laval de retour au Centre de la nature

Le traditionnel Marché de Noël de Laval fait son retour au Centre de la nature du 5 au 7 décembre et du 12 au 14 décembre. Le lieu se transforme en véritable village féérique offrant plusieurs activités gratuites et plus de 50 artisans locaux. Sous les lumières scintillantes et au son d’airs de Noël, le public pourra flâner entre les maisonnettes ...

LIRE LA SUITE
Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Publié le 30 octobre 2025

Les adultes québécois sont moins friands de l'Halloween que leurs enfants

Les enfants québécois seront parmi les plus nombreux à passer l’Halloween au Canada, mais leurs parents seront les moins nombreux à distribuer des friandises et dépenseront moins à cet effet que les autres Canadiens. Les provinces atlantiques sont toutefois les championnes toutes catégories quand vient le temps de célébrer l’Halloween. Un ...

LIRE LA SUITE
L'Orchestre symphonique de Laval lance sa 40e saison

Publié le 24 octobre 2025

L'Orchestre symphonique de Laval lance sa 40e saison

L'Orchestre symphonique de Laval (OSL) débute sa 40e saison avec un tout premier concert intitulé  « Célébration : 40 ans d'histoire et d'avenir à l'OSL! », le mercredi 29 octobre 2025 à 19h30 à la Salle André-Mathieu. Mentionnons, que cette soirée est également l'occasion pour le public de découvrir le nouveau directeur artistique et chef ...

LIRE LA SUITE