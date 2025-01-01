Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec
Un membre de l'Harmonie Laval Inc. reçoit un prix pour son dévouement
Lors de l'Assemblée générale annuelle, du 8 novembre dernier, de la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec (FHOSQ), un membre de l'Harmonie Laval Inc. a reçu un prix.
C'est dans le cadre des Prix reconnaissance de l'année 2025,2026, que Jean-François Paré a reçu celui de bénévole de l'année . Cette distinction souligne l’apport exceptionnel d’une ou un bénévole au sein d’un ensemble membre de la FHOSQ
Par sa nomination, son ensemble souhaite souligner son engagement continu depuis plus de 10 ans, autant à titre de musicien qu’en tant que webmestre, photographe et technicien audio.
La Fédération tient à remercier ces personnes d’exception pour leur engagement et à souligner leur contribution au développement et à l’accessibilité de la musique d’ensemble au Québec.