ZEUGMA DANSE reprend Rapaillé pour son 25e anniversaire

Pour souligner son 25e anniversaire, ZEUGMA DANSE reprend Rapaillé, l’une des œuvres phares de son répertoire, née de la rencontre entre la danse percussive et la poésie de Gaston Miron (1928–1996), figure majeure de la littérature québécoise.

Porté par sept interprètes qui donnent corps aux poèmes, Rapaillé fait vibrer les mots de Miron à travers une danse à la fois percussive et fluide, où chaque geste devient souffle, rythme et émotion.

Sous la direction des chorégraphes Dominic Desrochers et Frédérique Annie Robitaille, cette relecture de l’œuvre créée en 2005 s’enrichit de nouvelles musiques originales signées David Simard et d’images évocatrices conçues par l’artiste lavallois Julien Blais, toutes deux inspirées de l’univers du grand poète québécois.

« Replonger dans Rapaillé a été pour nous un véritable bonheur. Les interprètes ont eu un plaisir immense à proposer une relecture de cette œuvre, à en retrouver la pulsation profonde et à la faire résonner sous des accents nouveaux, chacun y apportant sa personnalité et sa sensibilité », souligne Mario Boucher, directeur artistique exécutif de la compagnie.

Les artistes y traversent les saisons de la vie, dans une quête identitaire à la fois individuelle et collective, empreinte d’amour, de force et d’émancipation. Entre danse percussive, musique et projections, Rapaillé propose une expérience immersive où la poésie de Gaston Miron se déploie, à la fois vibrante et lumineuse.

Rapaillé sera présenté en première à la Maison des arts de Laval, le 27 novembre à 19 h 30, avant d’entreprendre une tournée à travers le Québec et à l’international.