Le mercredi 21 janvier 2026

Lever du drapeau du Québec devant l'Hôtel de Ville de Laval

durée 10h00
15 janvier 2026
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Les Lavallois sont invités à venir participer au lever du drapeau du Québec devant l'Hôtel de Ville de Laval, le mercredi 21 janvier, par la Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval).

Le fleurdelisé célèbre ses 78 ans. Des dignitaires et conseillers municipaux, seront également présents pour célébrer l’histoire et l’importance culturelle du Drapeau du Québec.

La SNQ indique que : « cet événement rassembleur, éducatif et interactif mettra en lumière les valeurs québécoises et favorisera la participation citoyenne. ». 

Les participants sont attendus à 9 h 30 devant l’Hôtel de Ville, situé au 1 Place du Souvenir, Laval.

Mentionnons qu'Il est interdit de stationner derrière l'Hôtel de ville, mais du stationnement est disponible dans les rues avoisinantes. La courte cérémonie se tiendra à l'extérieur, veuillez donc prévoir les vêtements adéquats pour le climat.

