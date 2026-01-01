Nous joindre
1er février

Un dimanche en musique pour tous les âges à Laval

durée 14h00
21 janvier 2026
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

L'Orchestre symphonique de Laval (OSL) invite le public à une journée placée sous le signe de la musique avec deux concerts dirigés par Adam Johnson le 1er février 2026 à la Salle André-Mathieu : une matinée Bébé Musique pour les tout-petits et un concert lyrique en après-midi en collaboration avec le Chœur de Laval.

« Cette journée, c'est une invitation à découvrir ou redécouvrir la musique symphonique ensemble. Des premiers éveils musicaux des tout-petits aux grandes émotions du répertoire lyrique, ce sont des moments précieux à partager. Rendre la musique accessible, c'est au cœur de ce que nous faisons à l'OSL », indique Adam Johnson, directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Laval. 

Bébé Musique — 10h

Pensée pour les enfants de 0 à 5 ans et leur famille, cette expérience unique permet d'assister à
une répétition générale de l'OSL dans une atmosphère douce et détendue. Le public est libre d'écouter à son rythme et de se déplacer dans la salle. Une façon bienveillante et accessible de
vivre le concert autrement, permettant d'éveiller les sens et la curiosité des plus jeunes.

L'OSL et le Chœur de Laval : Un air d'opéra — 15h

En après-midi, l'OSL accueillera le Chœur de Laval ainsi que les chanteurs invités Hugo Laporte, Susan Elizabeth Brown et Dr. Sharon Azrieli pour un programme mettant en valeur la célèbre suite Peer Gynt d'Edvard Grieg, suivie d'œuvres phares du répertoire lyrique, de Moussorgsky à Gounod en passant par Verdi et Offenbach. Réunissant plus de 80 choristes passionnés, le Chœur de Laval est dirigé par Dany Wiseman.

Les billets pour les deux concerts sont en vente sur www.co-motion.ca ou par téléphone au 450-
667-2040.

