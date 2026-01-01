Nous joindre
Ce 21 janvier

Le parti Québécois de la région de Lava souligne le Jour du drapeau

durée 15h30
20 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Le parti Québécois de la région de Laval invite la population à afficher fièrement le drapeau du Québec à l’occasion du 78e anniversaire de son adoption.

Adopté officiellement par le gouvernement du premier ministre Maurice Duplessis le 21 janvier
1948 en remplacement de l’Union Jack, le fleurdelisé symbolise notre identité nationale, la
langue française, la mémoire et la continuité historique, l’ouverture et la diversité de même que
la démocratie québécoise.

« Le jour du drapeau nous rappelle que nos couleurs ne flottent pas seulement au vent, mais
qu’il reflète la mémoire, la langue et l’avenir d’un peuple qui choisit de se reconnaître et d’avancer ensemble, » a souligné le président du conseil exécutif Parti québécois de Laval, Norman Dansereau.

Pour souligner l’événement, le Parti québécois de la région de Laval a distribué 150 drapeaux
de voiture à fixation sur vitre.

Une cérémonie de levée du drapeau aura lieu devant le Complexe aquatique de Laval à 9 h 30
en présence de dignitaires.

