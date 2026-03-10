Le dimanche 15 mars
Wassim présente son spectacle « Au cœur d’Aznavour » à Laval
L’auteur-compositeur-interprète québécois Wassim présentera son spectacle « Au cœur d’Aznavour » le dimanche 15 mars à la Résidence Le Marronnier, à Laval. Entouré de musiciens et de choristes, Wassim revisite les grands classiques du répertoire d’Aznavour, dont La Bohème, Hier encore et Emmenez-moi, dans une mise en scène qui célèbre l’œuvre et l’héritage du géant de la chanson française.
À travers ce spectacle, l’artiste propose une interprétation personnelle de ces chansons intemporelles qui continuent de marquer plusieurs
générations.
Profondément inspiré par l’œuvre d’Aznavour, Wassim partage avec lui plusieurs points communs, notamment un attachement à la chanson à texte et une sensibilité artistique nourrie par son parcours identitaire. Québécois de deuxième génération aux origines libanaises, il explore à travers sa musique les thèmes de l’amour, de la mélancolie et du dialogue entre les cultures.
Ce spectacle s’inscrit dans le parcours artistique amorcé avec son premier album Portrait (2023), une œuvre de six chansons retraçant la genèse de son « coming out » artistique, marquée par l’expérience d’un deuil périnatal.
Avec « Au cœur d’Aznavour », Wassim souhaite rendre hommage à l’un des artistes qui ont profondément influencé son parcours musical, tout en faisant découvrir ou redécouvrir un répertoire emblématique de la chanson francophone.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L’Opéra bouffe du Québec présente Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach
L'Olympe s’installe à la Maison des arts de Laval, du 30 octobre au 8 novembre prochain, avec l’irrésistible opérette déjantée de Jacques Offenbach, Orphée aux Enfers. Mis en scène par Alain Zouvi et placé sous la direction musicale et artistique de Julien Patenaude, ce spectacle réunit 9 solistes, 40 choristes ainsi que l’orchestre ...LIRE LA SUITE
Retour de la Cyclovia à Laval le 4 octobre prochain
Constatant le vif succès de la première édition, le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval et la Ville de Laval organisent la seconde Cyclovia de Laval, qui se tiendra le 4 octobre prochain. Lors de cette vélo-fête, les Lavallois·es sont invité·es à se réapproprier l'espace public pour célébrer la mobilité active et ...LIRE LA SUITE
Le fédéral n'a toujours pas retrouvé 111 œuvres d'art autochtones de sa collection
Le gouvernement fédéral n'a toujours pas retrouvé 111 œuvres d'art autochtones manquantes dans sa collection, près de 2 ans après qu'un audit interne eut révélé qu'il ne pouvait pas attester de la présence de 132 d'entre elles. La collection du Centre d’art autochtone — créé par le gouvernement fédéral en 1965 pour protéger, ...LIRE LA SUITE