Le dimanche 15 mars

Wassim présente son spectacle « Au cœur d’Aznavour » à Laval

durée 11h00
10 mars 2026
Par Salle des nouvelles

L’auteur-compositeur-interprète québécois Wassim présentera son spectacle « Au cœur d’Aznavour » le dimanche 15 mars à la Résidence Le Marronnier, à Laval. Entouré de musiciens et de choristes, Wassim revisite les grands classiques du répertoire d’Aznavour, dont La Bohème, Hier encore et Emmenez-moi, dans une mise en scène qui célèbre l’œuvre et l’héritage du géant de la chanson française.

À travers ce spectacle, l’artiste propose une interprétation personnelle de ces chansons intemporelles qui continuent de marquer plusieurs
générations.

Profondément inspiré par l’œuvre d’Aznavour, Wassim partage avec lui plusieurs points communs, notamment un attachement à la chanson à texte et une sensibilité artistique nourrie par son parcours identitaire. Québécois de deuxième génération aux origines libanaises, il explore à travers sa musique les thèmes de l’amour, de la mélancolie et du dialogue entre les cultures.

Ce spectacle s’inscrit dans le parcours artistique amorcé avec son premier album Portrait (2023), une œuvre de six chansons retraçant la genèse de son « coming out » artistique, marquée par l’expérience d’un deuil périnatal.

Avec « Au cœur d’Aznavour », Wassim souhaite rendre hommage à l’un des artistes qui ont profondément influencé son parcours musical, tout en faisant découvrir ou redécouvrir un répertoire emblématique de la chanson francophone.

