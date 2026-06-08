Signé par un auteur de Laval
Un recueil de poésie qui réfléchit à l’avenir du Québec
L’auteur lavallois Guy Beaulac fait paraître Pays, Oui je le veux, un recueil de poésie qui propose une réflexion sur l’identité québécoise, le rapport au territoire et le désir d’autodétermination. À travers une série de textes empreints de mémoire, d’histoire et de prises de position, l’auteur invite les lecteurs à réfléchir à l’avenir collectif du Québec et à la place de la culture francophone dans le quotidien.
Le recueil s’appuie autant sur des souvenirs personnels que sur des événements marquants de l’histoire du Québec. Guy Beaulac y évoque notamment son enfance passée près de la rivière Saint-François, son intérêt pour l’histoire, ses voyages en Gaspésie ainsi que les émotions suscitées par les discours de René Lévesque et de Pierre Bourgault.
Le livre se veut également une invitation à poursuivre une réflexion collective sur l’avenir du Québec, que ce soit au sujet de la langue, de la culture, de la gouvernance ou du sentiment d’appartenance.
« Ce recueil est un appel à la gouvernance par nous de nos terres et de nos vies. C’est aussi ma contribution à la réflexion sur l’avenir du pays et un appel à se tenir debout chez nous », affirme Guy Beaulac.
Le recueil s’adresse à un large public, autant aux jeunes adultes qu’aux lecteurs plus âgés intéressés par les enjeux identitaires, culturels et sociaux du Québec.
Retraité du milieu de l’éducation, Guy Beaulac a occupé plusieurs fonctions au sein du réseau scolaire québécois, notamment comme enseignant, conseiller pédagogique et coauteur de programmes éducatifs provinciaux. Il poursuit depuis plusieurs décennies une démarche artistique multidisciplinaire qui touche la poésie, la photographie, la peinture et la sculpture. Il est également fondateur de la maison d’édition Les longues Terres.
Avec Pays, Oui je le veux, Guy Beaulac poursuit une œuvre littéraire marquée par les thèmes du territoire, de la mémoire et de l’identité québécoise.
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