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6e édition

MOSAÏQUE dévoile un avant-goût de sa programmation

durée 11h00
6 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

Le coup d’envoi de la 6e édition de MOSAÏQUE sera donné le jeudi 13 août avec le retour de la soirée à succès « Laval ou rien ! », une véritable déclaration d’amour au talent local. Cette soirée de lancement célébrera l’identité artistique de la région dans toute sa richesse et sa pluralité. Elle s’annonce festive et rassembleuse, à l’image du festival.

Dans le cadre de cette soirée 100% locale, Le festival annonce en primeur le spectacle de l’artiste lavallois d’origine haïtienne, Irdens Exantus.

Puisant dans son background gospel et ses influences soul, rap, pop et R&B, Irdens propose une oeuvre où la qualité des textes se mélange parfaitement à la justesse des interprétations.

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec Les Francouvertes et permet à l’un des artistes de la cohorte du concours-vitrine de s’assurer une place dans la programmation de la 6e édition. 

L’artiste s’est vu remettre le prix lors des demi-finales et est d’ailleurs toujours en lice en tant que finaliste au concours.

Implication renouvelée des co-porte-paroles Shah et Naïma Frank 

Le Festival MOSAÏQUE se réjouit de retrouver Shah et Naïma Frank, qui reprennent cette année leur rôle de co-porte-paroles.

Figures incontournables de la scène R&B lavalloise, elles incarnent avec authenticité et sensibilité l’esprit du festival, qui célèbre la diversité des parcours et des expressions artistiques. En plus de reprendre leur rôle de porte-paroles, elle seront également sur scène afin d’animer les soirées qui s’annoncent déjà fortes en émotions et en énergie.

« On est vraiment excitées de reprendre notre rôle de co-porte-paroles pour MOSAÏQUE. C’est un festival de chez nous qui nous ressemble et qui célèbre la diversité avec authenticité. On est fières de pouvoir y ajouter notre zeste et porter ces valeurs encore plus loin », partagent Shah et Naïma Frank.

Dévoilement de la programmation à venir en juin 

La programmation complète et les nouveautés de la 6e édition seront dévoilées en ligne le 9 juin prochain. Le Festival MOSAÏQUE Laval, gratuit et ouvert à tous est un événement artistique rassembleur qui met de l’avant la richesse de la diversité culturelle à travers une programmation multidisciplinaire. Il propose chaque année une expérience festive à échelle humaine, réunissant spectacles, découvertes et partages.

Suivez le Festival MOSAÏQUE sur ses plateformes pour ne rien manquer des prochaines annonces.

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