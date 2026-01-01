Pierre Brassard, un auteur de Laval, fait paraître son deuxième roman

L’auteur lavallois Pierre Brassard fait paraître en mai La Bibliothèque, un deuxième roman qui s’inscrit à la croisée du thriller, de l’érotisme et de la réflexion politique.

À travers une intrigue nourrie de références historiques et philosophiques, l’ouvrage propose une incursion dans un univers où se côtoient sociétés secrètes, lieux emblématiques et questionnements sur le pouvoir.

Au cœur du récit, une série de lieux réels, de Paris à Prague, en passant par la ville de Québec, servent de toile de fond à une intrigue où s’entremêlent sexualité, ésotérisme et enjeux démocratiques. La bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec occupe une place centrale dans le roman, devenant à la fois un symbole du savoir et un point d’ancrage narratif.

Inspiré entre autres par certaines affaires contemporaines et par l’imaginaire cinématographique, l’auteur propose une fiction qui s’appuie sur des éléments documentés tout en laissant place à l’interprétation. « Mon roman est fictif avec des références historiques pour faire découvrir certaines histoires méconnues, notamment liées à la ville de Québec », a-t-il expliqué.

Explorer les liens entre désir, pouvoir et conscience

Dans La Bibliothèque, la sexualité est abordée comme un vecteur de sens, au-delà de sa dimension intime. On peut y voir un léger clin d'œil au dernier film du cinéaste américain Stanley Kubrick Eyes Wide Shut.

À travers ses personnages, Pierre Brassard explore aussi les dynamiques de pouvoir et les formes d’influence qui peuvent s’exercer dans l’ombre. L’intrigue soulève ainsi des questions liées à l’ingérence politique et à la protection des institutions démocratiques, dans un contexte contemporain marqué par des enjeux de sécurité et de transparence.

Originaire d’Alma, au Lac-Saint-Jean, Pierre Brassard vit aujourd’hui à Laval. Amoureux des bibliothèques, l’auteur inscrit cet espace au cœur de son œuvre comme lieu de mémoire, de savoir et de réflexion. « Une bibliothèque révèle autant les connaissances que la capacité d’une personne à s’interroger sur le monde », a-t-il souligné.

Publié aux Éditions de l’Apothéose, le livre sera disponible en librairie dès la mi-mai et un lancement est prévu le 7 juin prochain, au 3 Brasseurs, du Centropolis à Laval.