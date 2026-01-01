Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le ministre de la Culture et des Communications

Lacombe annonce 5 millions $ de plus par an pour les musées

durée 18h00
30 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Québec ajoute 5 millions $ par an dans la cagnotte pour les musées agréés.

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce jeudi après-midi à Rivière-du-Loup, où se déroulera à compter vendredi pour une journée une réunion du caucus de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L'enveloppe totale pour les institutions muséales agréées passe donc de 79,4 millions $ prévus pour les trois années de 2025 à 2028 à 89,5 millions $, soit 5 millions $ de plus par an pour 2026-2027 et 2027-2028.

La bonification de l'enveloppe profitera particulièrement aux 42 musées agrées considérés comme étant en région éloignée.

Le Québec comptait déjà pas moins de 185 institutions muséales agréées et le gouvernement a annoncé jeudi que sept établissements nouvellement agréés seront intégrés au programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM).

ll s'agit de la Forge-menuiserie Cauchon, du Manoir Mauvide-Genest, de la Cité de l’Énergie, de la Maison Merry, de la Fondation Guido Molinari, de l’Église Sainte-Amélie et du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pierre Brassard, un auteur de Laval, fait paraître son deuxième roman

Publié le 27 avril 2026

Pierre Brassard, un auteur de Laval, fait paraître son deuxième roman

L’auteur lavallois Pierre Brassard fait paraître en mai La Bibliothèque, un deuxième roman qui s’inscrit à la croisée du thriller, de l’érotisme et de la réflexion politique. À travers une intrigue nourrie de références historiques et philosophiques, l’ouvrage propose une incursion dans un univers où se côtoient sociétés secrètes, lieux ...

LIRE LA SUITE
Le chandail d'impro de Pier-Luc Funk retiré par le Collège Montmorency

Publié le 13 avril 2026

Le chandail d'impro de Pier-Luc Funk retiré par le Collège Montmorency

Le 11 avril dernier, le Collège Montmorency a tenu le match annuel des anciens joueurs de son équipe d’improvisation, le MIM (Mouvement d'improvisation de Montmorency), créé en 1983, lors duquel l’un de ses joueurs étoiles des années 2011 à 2014, a vu son chandail retiré. Il s’agit de l'artiste Pier-Luc Funk, qui a étudié en communication ...

LIRE LA SUITE
Un auteur lavallois fait paraître une traversée étonnante du 20e siècle

Publié le 7 avril 2026

Un auteur lavallois fait paraître une traversée étonnante du 20e siècle

L’auteur lavallois Denis Roy fait paraître La fin des secrets, un premier roman qui explore les conséquences des non-dits et des héritages familiaux sur trois générations. À travers les parcours croisés d’une grand-mère, de son fils et de sa petite-fille, le récit met en lumière les tensions entre aspirations individuelles et contraintes sociales, ...

LIRE LA SUITE