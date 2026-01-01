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Espace muséal Alfred-Pellan - Foyer du théâtre des Muses

Sophia Borowska – Coulée dans le béton, une exposition à découvrir

durée 11h00
1 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Sur fond brutaliste du Laval moderne, l’exposition Coulée dans le béton souhaite mettre en lumière la contribution des femmes et des artistes à l’architecture et à l’espace urbain.

Seulement 18 femmes étaient officiellement enregistrées à l’Ordre des architectes du Québec pendant la période moderne précédant 1970. Mais combien de femmes, d’artistes et de créatives sont restées anonymes tout en marquant de leur empreinte le développement urbain de Laval au fil des années? En quête d’histoires méconnues, Sophia Borowska plonge dans les archives de la Ville, telle une détective, avec un regard attentif aux lieux du quotidien, tout en les réinterprétant sous un prisme féministe.

Coulée dans le béton se veut une réflexion sur la méconnaissance du rôle des femmes dans la ville d’hier, d’aujourd’hui et de demain. La valeur culturelle d’un lieu se détermine notamment à travers le statut patrimonial. En tant que femmes, quelle est notre contribution, comment est-elle perçue, et comment la mémoire collective la conserve-t-elle? Comment pourrions-nous construire un récit historique plus juste et équilibré?

Par le tissage de matériaux de construction et de fibres textiles, cette installation au Foyer rendra hommage au travail invisible tout en appelant à une redécouverte de nos patrimoine et matrimoine culturels locaux, au-delà des rapports officiels.

On peut l'admirer gratuitement jusqu'au 26 juillet prochain. 

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