Dévoilement des lauréats de La Dictée lavalloise 2026

La Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval) dévoile les lauréats de La Dictée lavalloise 2026 lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le samedi 23 mai de 13 h à 15 h au Pavillon du Bois-Papineau.

La Dictée lavalloise rassemble chaque année des participantes et participants de tous âges autour de la langue française, dans un esprit de valorisation, de transmission et de fierté culturelle. Ce sont 164 personnes qui ont pris part à l’édition en présentiel du dimanche 22 mars dernier ; de ce nombre, on comptait 144 adultes et 52 jeunes.

La dictée en présentiel destinée aux jeunes a été rédigée par Anas Attaleb, élève de 6e année, et cosignée par l’auteur François Tardif. Par ailleurs, les dictées scolaires — destinées au 3e cycle du primaire, au 1er cycle du secondaire ainsi qu’aux classes d’accueil — ont été préenregistrées par François Tardif et elles ont été présentées dans huit écoles du Centre de services scolaire de Laval (CSSL), rejoignant plus de 967 élèves.

Fait notable, cette dictée a également été présentée pour la première fois dans un lycée à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où elle a connu un vif succès grâce au soutien du Bureau du Québec à Abidjan et de Monsieur Jean-Pierre Dionne.

Monsieur Yannick Langlois, conseiller municipal de L’Orée-des-Bois, représentant du maire de Laval, a souligné l’importance de promouvoir le français à Laval, ce dont s’applique la ville dans ses politiques. Monsieur Michel Leduc, président de la SNQ Laval, a souligné, pour sa part, le succès de l’organisation de La Dictée lavalloise qui demande beaucoup de bénévoles.

En présence de leur famille, les lauréats suivants ont été honorés :

La Dictée lavalloise scolaire 2026

Yani Benchalal (lauréat, catégorie 3e cycle du primaire);

Anir Boufti (lauréat, catégorie 1er cycle du secondaire);

La Dictée lavalloise 2026

Catégorie adulte

Louise Trudel, grande gagnante

Jean-Daniel Tessier, Finaliste

Gilles Desbiens, Finaliste

Catégorie secondaire

Emma Lafond, Gagnante

Amina-Thanina Tahir, Gagnante

Maya Abderrahmani, Finaliste

Catégorie primaire 3e cycle

Meriem Oumerzouk, Gagnante

Yassine El Omari, Finaliste

Cecilia Shifman Perez, Finaliste

Catégorie primaire 2e cycle

Mila Furtado, Gagnante

Olivia Landucci, Finaliste

Édouard Matteau, Finaliste

Michel Leduc, président de la Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval) et Jean Desautels, responsable de La Dictée lavalloise, tiennent à féliciter tous les organisateurs et bénévoles qui ont contribué à La Dictée lavalloise 2026.

Les textes des dictées sont accessibles en ligne depuis le début du mois d’avril. Le public peut les consulter à l’adresse suivante https://www.snqlaval.quebec/initiatives/dictee-lavalloise.