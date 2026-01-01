Cocktail de lancement de la Fête nationale 2026 à Laval

C’est sous le thème de l’émotion et de l’hommage que la fête nationale du Québec à Laval vibrera cette année, à l’occasion du 75e anniversaire de naissance du hockeyeur Guy Lafleur.

La Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval) a tenu un Cocktail de lancement et hommage aux bénévoles le lundi 1er juin au Wilfrid Pasta Bar, en compagnie du chansonnier lavallois Patrice Massicotte, et en présence de dignitaires, ainsi que des 11 organisateurs 2026, pour un total de plus de 80 convives, lors duquel elle a dévoilé les détails de la programmation des célébrations lavalloises de la Fête nationale 2026.

En effet, les 23 et 24 juin prochain, en plus du méga concert régional du 23 juin au Centre de la nature, 11 organismes lavallois ont répondu présents lors de l’appel de projets pour les célébrations locales, en plus de 8 CHSLD et centres d’hébergement.

Fait notable, la seule et unique fête inclusive , organisée par l'Association des personnes vivant avec une surdité de Laval, se tiendra dans le Parc Prévost du quartier Vimont.

Programmation 2026

23 juin

- Dès 16 h 30 à l’Église Saint-Léopold avec Le Groupe Arcantia;

- Dès 18 h au Centre communautaire Champfleury avec l’école Danse Étoiles Filantes;

- Dès 18 h 30 au Centre de la nature avec Ville de Laval, la SNQ Laval et co-motion;

24 juin

- Dès 11 h au Parc Champfleury avec l’école Danse Étoiles Filantes;

- Dès 11 h au Terrain de la paroisse St-Martin avec la Société St-Vincent de Paul Conférence St-Martin;

- Dès 12 h au Parc Prévost avec l’Association des personnes vivant avec une surdité de Laval

- Dès 12 h 30 au Parc Jolibourg avec ESCALAR

- Dès 13 h à la Maison André-Benjamin-Papineau

- Dès 13 h 30 à l’Église l’Ile-de-Jésus avec Club Privilège Duvernay

- Dès 14 h au Parc Campeau avec le Centre de Référence des Élèves Issus de l’Immigration (CREII)

- Dès 15 h 30 à la Berge-aux-Quatre-Vents avec le Comité des citoyens de Laval-Ouest

- Dès 18 h devant l’Église Sainte-Rose-de-Lima avec l’Association des citoyens et amis du vieux Sainte-Rose

La Société nationale du Québec à Laval (SNQ Laval) tient à remercier Hydro-Québec, présentateur officiel de la fête nationale du Québec 2026, ainsi que Ville de Laval et tous les organismes partenaires. Ces activités sont rendues possibles grâce au soutien du gouvernement du Québec.

L'organisme remercie également les élus présents, soient le Ministre Christopher Skeete, Madame Céline Hatayan, députée de Laval-des-Rapides, Monsieur Yannick Langlois, conseiller municipal de L’Orée-des-Bois et représentant du maire pour l’occasion, Madame Aline Dib, conseillère municipale de St-Martin et Madame Louise Lortie, conseillère municipale de Marc-Aurèle-Fortin.