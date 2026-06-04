Marthe Laverdière de retour sur scène avec J’ai dit oui !

Après avoir conquis le Québec avec son premier spectacle Marthe Laverdière fait son show ! — un succès fulgurant couronné de trois Olivier et ayant vendu plus de 180 000 billets — l’inimitable et pleinement assumée Marthe Laverdière est de retour sur scène avec J’ai dit oui !, un tout nouveau one-woman-show dont plus de 100 représentations sont annoncées aujourd’hui. Dans le cadre de cette tournée, elle s'arrêtera à Laval.

Fidèle à son irrésistible authenticité, à son humour savoureux et à son incomparable talent de conteuse, l’horticultrice la plus populaire et colorée du Québec entraîne le public, dans ce deuxième spectacle, au cœur des coulisses de sa nouvelle vie… celle qui a complètement basculé depuis qu’elle est connue. Avec sa spontanéité bien à elle, Marthe raconte comment la célébrité s’est invitée dans son quotidien déjà bien rempli. Et après 45 ans de mariage, elle et son légendaire Minou ont accumulé une foule d’anecdotes savoureuses, surprenantes et jamais révélées… jusqu’à maintenant.

Une fois de plus conçu avec la complicité de Mario Jean à la mise en scène et à la script-édition, Marthe Laverdière présentera J’ai dit oui ! en premières médiatiques le 21 avril 2027 au Théâtre de l’Espace St-Denis à Montréal, puis le 27 avril 2027 à la Salle Albert-Rousseau à Québec, avant de sillonner la province avec ce nouveau one-woman-show. D’ici là, Marthe amorcera le rodage du spectacle aux quatre coins du Québec à compter du 20 août 2026… et c’est déjà à guichets fermés dans plusieurs villes !

« Je suis super contente de repartir en tournée avec mon 2e spectacle… et Minou… pour aller rencontrer les gens partout au Québec. Et leur raconter de nouvelles anecdotes. On va avoir ben du fun. Le public va comprendre pourquoi j’ai dit oui...pour le meilleur et pour LES pires ! »

- Marthe Laverdière

Horticultrice, massothérapeute, cuisinière, fleuriste, auteure de best-sellers, animatrice, collaboratrice à de nombreuses émissions, conférencière recherchée et désormais humoriste accomplie, Marthe Laverdière multiplie les projets et cumule les succès. Femme aux mille talents, elle est actuellement à la barre du populaire magazine humoristique Planter avec Marthe, dont la troisième saison est diffusée les lundis à 19 h sur TVA.

Lors de sa tournée, elle se produira à Laval les 3 et 4 septembre 2027. Pour connaître toutes les dates de la tournée et pour l’achat de billets, rendez-vous sur marthelaverdiere.ca.

Rappelons en terminant que Marthe Laverdière amasse des fonds pour sa fondation, afin de soutenir les enfants handicapés et leur famille. Une cause qui lui tient profondément à cœur. En achetant un billet pour son spectacle ou un de ses livres, on contribue. Pour faire un don ou en savoir plus : fondationmarthelaverdiere.com