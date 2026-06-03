Plus de 40 spectacles gratuits en plein air partout à Laval cet été

Du 4 juillet au 23 août, la Ville de Laval offrira une programmation estivale haute en couleur dans le cadre de la 11e édition des Zones musicales présentées par le Groupe Banque TD. Cette année encore, plus de 40 spectacles gratuits en plein air comprenant de nombreuses têtes d’affiche seront présentés dans 8 zones, dont des parcs, des places publiques et des berges.

Le coup d’envoi sera donné les 4 et 5 juillet prochains lors du double lancement de la fin de semaine d’ouverture, qui inclura des prestations de Zachary Richard et de Mixmania au parc Bernard-Landry.

Cette année encore, la programmation en offre pour tous les goûts avec plus de 350 artistes aux horizons musicaux variés, dont Marie-Élaine Thibert, Elida Almeida, Zébulon, King Melrose, Beyries, Maten, Cécile Doo-Kingué, Le Winston Band et Emilie-Claire Barlow, pour ne nommer que ceux-ci. En clôture, les 22 et 23 août, au centre-ville, sur la rue Claude-Gagné piétonnisée, ce sera au tour de Lou-Adriane Cassidy et de QW4RTZ de faire danser les foules pour clore cette 11e édition.

« À Laval, ce n’est pas pleinement l’été tant que les Zones musicales ne sont pas commencées! Il s’agit d’une manière exceptionnelle de redécouvrir notre territoire par le biais de lieux enchanteurs et de propositions musicales toutes plus diversifiées les unes que les autres. La Ville est fière d’offrir cette programmation de grande qualité gratuitement et de contribuer à rendre la culture plus accessible à toute la population. Les dizaines de spectacles créent de nombreux moments de rassemblement pour profiter de l’été, et tout le monde y est le bienvenu! », mentionne Christine Poirier, conseillère municipale de Pont-Viau et responsable des dossiers culturels.

Très prisés, les concerts de l’Orchestre symphonique de Laval auront lieu les 11 et 12 août au parc Bernard-Landry sous la direction d’Adam Johnson, directeur artistique et chef d’orchestre. Un concert famille et un autre pour le grand public permettront aux amateurs et aux amatrices de profiter de la musique classique avec notamment des camions-restaurants sur place ainsi que de l’animation.

Enfin, les spectacles se tiendront dans huit zones accessibles réparties sur le territoire lavallois : Vieux-Sainte-Dorothée, Vieux-Sainte-Rose, Centre de la Nature, berge aux Quatre-Vents, Saint-François, parc Bernard-Landry, parc Légaré et secteur Montmorency, qui comprend la Maison des Arts et la rue Claude-Gagné piétonnisée. Certains spectacles seront accompagnés de danseurs et de danseuses. Certains sites proposeront une offre alimentaire et de bar ainsi que des animations avant les spectacles. Tous les lieux offriront aussi, commodités et installations afin de profiter de la belle saison.

À propos de la programmation culturelle à Laval

Tout au long de l’année, une riche programmation culturelle pour tous les âges et tous les goûts anime le territoire lavallois. Portée par la campagne « La culture pousse partout », née d’une étroite collaboration entre la Ville de Laval, Culture Laval et Tourisme Laval, elle invite la population à faire des découvertes rafraîchissantes et inattendues, des grands lieux de rassemblement jusqu’au cœur des quartiers résidentiels. Concerts, expositions, installations artistiques, et plus encore, à découvrir à laval.ca/maculture.