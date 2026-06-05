Un deuxième roman pour l'auteur lavallois Pierrre Brassard

L'écrivain lavallois Pierre Brassard invite le public à assister au lancement officiel de son deuxième roman, La Bibliothèque, le dimanche 7 juin prochain au restaurant Les 3 Brasseurs du Centropolis à Laval.

Publié aux Éditions de l'Apothéose, ce thriller érotique entraîne les lecteurs dans un univers où se croisent sociétés secrètes, ésotérisme, enjeux politiques et lieux emblématiques du Québec et de l'Europe. L'intrigue prend notamment appui sur la bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec, qui occupe une place centrale dans le récit.

Pour l'occasion, l'auteur réserve également une surprise aux visiteurs. Lors du lancement, il dévoilera pour la première fois une œuvre visuelle inspirée de l'univers du roman. L'artiste conserve volontairement le mystère quant à sa signification et à son contenu jusqu'à l'événement.

« J'aime multiplier les points de vue interprétatifs et laisser place à l'imagination. Certaines choses gagnent à demeurer secrètes jusqu'au moment opportun », explique Pierre Brassard.

Entre désir, pouvoir et quête de sens

Dans La Bibliothèque, Pierre Brassard explore les liens entre sexualité, pouvoir, conscience et influence. À travers une intrigue nourrie de références historiques, philosophiques et culturelles, il aborde notamment les thèmes de l'ingérence politique, des institutions démocratiques et des zones d'ombre qui entourent parfois les élites.

Le roman propose également un clin d'œil à l'univers du réalisateur américain Stanley Kubrick, particulièrement à son dernier film Eyes Wide Shut, dont l'imaginaire a nourri certaines réflexions de l'auteur.

Invitation au public

Le lancement se déroulera dans une ambiance inspirée des couleurs du roman, le rouge et le noir.

Date : dimanche 7 juin 2026

Heure : de 13 h 30 à 16 h 30

Lieu : Les 3 Brasseurs – Centropolis

Adresse : 2900, avenue Pierre-Péladeau, Laval (Québec) H7T 3B3

Le public est invité à venir rencontrer l'auteur, échanger avec lui et découvrir son plus récent roman.

Originaire d'Alma au Lac-Saint-Jean, Pierre Brassard réside aujourd'hui à Laval. Passionné d'histoire, de philosophie et de littérature, il signe avec La Bibliothèque un deuxième roman où se rencontrent fiction, imaginaire et réflexion sur les grandes questions de société.