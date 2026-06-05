Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Culturel

Une initiative qui vise à réunir les lecteurs de la région chaque mois!

Un nouveau club de lecture tout inclus s’installe à Laval

1 / 3

Un nouveau club de lecture tout inclus s’installe à Laval
Photo: Courtoisie Sujet CLO
durée

Sujet CLO lance un tout nouveau club de lecture à Laval, offrant aux résidents un espace convivial pour échanger autour d’un livre commun. Les rencontres auront lieu le dernier jeudi de chaque mois et seront centrées autour de lectures québécoises et franco-canadiennes. 

L’inscription tout inclus comprend le livre du mois, un guide d’annotation exclusif et une rencontre animée par une bénévole formée par Sujet CLO. La formule clés en main du club simplifie la participation et encourage la découverte littéraire. En juin, les groupes plongeront dans le roman C’était ça ou mourir, écrit par l’auteur Thélyson Orélien, dont les droits ont déjà été acquis par 21 éditeurs dans le monde.

Quelques places sont encore disponibles pour le club qui se réunira à Duvernay.

« La littérature québécoise mérite d'être lue partout au Québec et je tenais à ce que Sujet CLO soit présent à Laval, 3e ville la plus peuplée du Québec. J’ai sauté de joie quand Leila, notre animatrice à Laval, m’a contacté pour lancer un club près de chez elle », affirme Maude Fiset, fondatrice des clubs Sujet CLO.

À propos de Sujet CLO

Fondé en 2023, Sujet CLO propose des clubs de lecture clés en main dans plus de 20 villes et quartiers du Québec dont plusieurs dans le grand Montréal. L’organisation crée des espaces chaleureux où les lecteurs peuvent se rencontrer, discuter et partager leur passion pour la littérature d’ici.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un deuxième roman pour l'auteur lavallois Pierrre Brassard

Publié à 10h00

Un deuxième roman pour l'auteur lavallois Pierrre Brassard

L'écrivain lavallois Pierre Brassard invite le public à assister au lancement officiel de son deuxième roman, La Bibliothèque, le dimanche 7 juin prochain au restaurant Les 3 Brasseurs du Centropolis à Laval. Publié aux Éditions de l'Apothéose, ce thriller érotique entraîne les lecteurs dans un univers où se croisent sociétés ...

LIRE LA SUITE
Marthe Laverdière de retour sur scène avec J’ai dit oui !

Publié hier à 10h00

Marthe Laverdière de retour sur scène avec J’ai dit oui !

Après avoir conquis le Québec avec son premier spectacle Marthe Laverdière fait son show  ! — un succès fulgurant couronné de trois Olivier et ayant vendu plus de 180 000 billets — l’inimitable et pleinement assumée Marthe Laverdière est de retour sur scène avec J’ai dit oui  !, un tout nouveau one-woman-show dont ...

LIRE LA SUITE
Plus de 40 spectacles gratuits en plein air partout à Laval cet été

Publié le 3 juin 2026

Plus de 40 spectacles gratuits en plein air partout à Laval cet été

Du 4 juillet au 23 août, la Ville de Laval offrira une programmation estivale haute en couleur dans le cadre de la 11e édition des Zones musicales présentées par le Groupe Banque TD. Cette année encore, plus de 40 spectacles gratuits en plein air comprenant de nombreuses têtes d’affiche seront présentés dans 8 zones, dont des ...

LIRE LA SUITE