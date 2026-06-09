Jusqu'au 28 août
Les rendez-vous d’été à Centropolis dès le 17 juillet
C’est un rendez-vous: tous les vendredis soir, du 17 juillet au 28 août, la Place Centrale de Centropolis, une propriété Cominar, s’anime avec une programmation musicale rendant hommage à des artistes musicaux légen- daires. Profitez de la promenade piétonne, des soirées de jeux ludiques animées par Randolph dès 18 h, des nombreuses terrasses, et de la musique live à 20 h.
La programmation musicale de l’été 2026 a été pensée pour vous faire revivre les grands classiques musicaux des dernières décennies: Tina Turner, Les Colocs, Santana, et plus! Une vague de douce nostalgie s’emparera des cœurs et vous ne pourrez pas vous empêcher de danser.
Comme la tradition le veut, la programmation estivale de Centropolis se terminera le vendredi 28 août par le Rendez-vous Country de Laval, créé en collaboration avec La Centrale des artistes. Cette année, c’est Coco Country Band, un groupe de 7 musiciens d’expérience qui amènera une ambiance chaleureuse et électrisante sur scène pour le rendez-vous country de Laval. On compte sur les amateurs de musique country pour venir montrer leurs talents de danse en ligne!
« Vous avez adoré la programmation musicale en mode nostalgie de l’été passé, alors on poursuit dans la lignée des hommages aux artistes musicaux mythiques! Préparez-vous à revivre des phénomènes artistiques marquants, en version live! » raconte Karine Rodrigue, directrice marketing de Centropolis, Cominar. « Avec les différents festivals au programme, les concerts live, et notre variété de ter- rasses, on n’attend que vous pour vivre un été inoubliable! », ajoute-t-elle.
Dates des concerts:
- 17 juillet : Tina Live par Sylvie DesGroseillers;
- 24 juillet : Broken Nails;
- 31 juillet : Heart of Stones - Hommage aux Rolling Stones;
- 7 août : Persuasion - Hommage à Santana;
- 21 août : Les Colocs-Ensemble;
- 28 août : le Rendez-vous Country avec Coco Country Band;
Une programmation festive qui se déroule tout l’été
Si la musique live compose le cœur de la programmation estivale de Centropolis, ce ne sera pas le seul événement qui rythmera votre été! Plusieurs autres rendez-vous sont à l’horaire:
- 20 juin: Célébration du solstice avec Idolem. Rassemblement extérieur de yoga.
- 2 au 5 juillet: Festival des vins et spiritueux de Laval. Découvertes et dégustations, avec plus de 40 exposants.
- 9 au 11 juillet: Festival manger santé de Laval. Un événement dédié à l’alimentation saine et au bien-être.
- 13 au 15 août: Festival Mosaïque Laval, présenté par La Centrale des artistes. Un marché éphémère, des concerts live, des ateliers, et bien plus!
Nouveauté 2026: spectacle immersif H2Origin
Du 3 juillet au 7 septembre, du mercredi au dimanche, une nouveauté vous attend dans le stationnement derrière le cinéma Cineplex: un spectacle aquatique multimédia à thématique spatiale! L’entreprise lavalloise Laser Quantum présente H2Origin: à la frontière entre science et émerveillement, un événement regroupant des ateliers éducatifs, des expériences technologiques, des installations immersives, et plus!
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