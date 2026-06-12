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Culturel

Lancement du balado La gauchiste du fond du rang

Une nouvelle voix progressiste rurale décomplexée

Une nouvelle voix progressiste rurale décomplexée
Photo: Courtoisie La gauchiste du fond du rang
durée

Un nouveau projet vient enrichir le paysage médiatique québécois : La Gauchiste du fond du rang, un balado qui tend le micro à des personnes engagées partout sur le territoire et dans lesquelles on peut se reconnaître, peu importe son code postal.

À l’animation, on retrouve Amélie Drainville, l’initiatrice du projet. Engagée depuis plus de dix ans dans les luttes sociales et environnementales, elle trouvait nécessaire de déconstruire certains mythes sur la gauche, et de montrer qu’elle est bien vivante même hors des grands centres urbains. « Je trouvais que dans l'univers du balado québécois et même dans les médias traditionnels, à part dans des vox pop un peu bidons, on entend rarement les gens des régions rurales ou des banlieues s’exprimer. J’ai la chance d’avoir grandi sur un rang, ce bagage-là fait partie de moi. Je pense que je suis bien placée pour parler de nos réalités et les faire découvrir », a mentionné la lanaudoise d’origine.

Déjà près de 10 épisodes ont été mis en ligne et traitent de thèmes variés, allant de la transition énergétique à l’économie sociale, la politique municipale à l’agriculture bio, en passant par le féminisme et la diffusion artistique en milieu rural. L’animatrice a également reçu récemment les porte-paroles du mouvement Le Communautaire à boutte pour discuter de leurs revendications.

Le balado est disponible sur la plateforme web et l’application mobile Patreon, qui permet aux personnes qui le souhaitent de contribuer financièrement. « C’est ce qui va permettre de pérenniser le projet, de continuer à faire circuler des progressistes avec notre touche rurale », souligne Amélie Drainville. Les personnes abonnées Patreon reçoivent les épisodes en primeur une semaine à l’avance. Grâce à la tarification sociale, tout le monde a accès gratuitement au contenu intégral, aussi disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d’écoute.

Des pièces de vêtement 100 % seconde main achetées en friperies et imprimées à Shawinigan dans une entreprise d’économie sociale, La Criaillerie, ont également été dévoilés puis mis en vente pour financer le projet et créer un sentiment d’appartenance. Rappelons que c’est une équipe entièrement bénévole qui assure le montage, le graphisme, la recherche, les réseaux sociaux et l’animation : une véritable communauté de crinquées qui met son temps et son talent au service d’un média de gauche indépendant.

Il est possible de contacter l’équipe du balado sur les réseaux sociaux ou à l’adresse courriel [email protected] pour soumettre des suggestions d’invitées.

 

 

 

 

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