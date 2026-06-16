Centropolis de Laval: deux festivals, une seule destination estivale

Cet été, le CENTROPOLIS de Laval deviendra la destination incontournable des amateurs de découvertes gourmandes, de produits du terroir, de bien- être et de nouvelles expériences. Deux événements majeurs s'y succéderont en juillet, promettant d'attirer des milliers de visiteurs de partout dans la région métropolitaine.

Du 2 au 4 juillet 2026, le Festival des Vins et Spiritueux de Laval célébrera sa 4e édition, consolidant ainsi sa place parmi les rendez-vous gourmands les plus populaires de la région.

Puis, du 9 au 11 juillet 2026, CENTROPOLIS accueillera la toute première édition du Festival Manger Santé de Laval – Bien manger, mieux vivre, un événement entièrement consacré à la saine alimentation, au bien-être et aux saines habitudes de vie.

Deux festivals, une seule destination estivale

Pendant six jours répartis sur deux fins de semaine consécutives, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des dizaines d'exposants passionnés, découvrir de nouveaux produits, participer à des dégustations, assister à des démonstrations, échanger avec des experts et profiter d'une ambiance festive unique au cœur de Laval.

Le Festival des Vins et Spiritueux de Laval réunira producteurs, importateurs, distilleries et artisans afin de faire découvrir plus de 150 produits provenant du Québec et d'ailleurs.

Le Festival Manger Santé de Laval offrira quant à lui une expérience novatrice mettant en vedette des producteurs alimentaires, nutritionnistes, spécialistes du bien-être, professionnels du fitness, entreprises locales et organismes engagés dans la promotion d'un mode de vie sain.

Un moteur économique et touristique pour Laval

Au-delà de leur caractère festif, ces deux événements contribuent activement au dynamisme économique de Laval en mettant en valeur des entreprises locales, des producteurs québécois et des organismes communautaires tout en générant d'importantes retombées pour les commerces du secteur.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir le Festival des Vins et Spiritueux de Laval poursuivre sa croissance pour une quatrième année consécutive. Avec le lancement du Festival Manger Santé de Laval, nous créons maintenant deux grands rendez-vous estivaux complémentaires qui célèbrent à la fois le plaisir de bien manger, de découvrir et de se rassembler », souligne Emilio Migliozzi, organisateur des deux événements.

Les événements de l'été à ne pas manquer

Avec leur programmation diversifiée, leurs exposants de qualité et leur emplacement privilégié au CENTROPOLIS ces deux festivals s'annoncent comme parmi les événements les plus attendus de l'été à Laval.

Informations pratiques :

Festival des Vins et Spiritueux de Laval

2, 3 et 4 juillet 2026

Centropolis de Laval

Festival Manger Santé de Laval – Bien manger, mieux vivre

9, 10 et 11 juillet 2026

Centropolis de Laval