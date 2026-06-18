Festival MOSAÏQUE Laval: 25 spectacles gratuits en août

À l’occasion de sa 6e édition, le Festival MOSAÏQUE Laval promet une programmation vibrante et audacieuse de plus de 25 spectacles. Cette nouvelle édition réunira sur scène une impressionnante variété d’artistes émergents et établis tels que The Brooks, Naomi, Tallandskiinny, La Bronze, Irdens Exantus, Kelly Bado, en plus d’une riche sélection d’animations et programmation complémentaire à sortir en cours d’été.

L'organisation convie le public à Centropolis du 13 au 15 août prochain pour vivre cet événement lavallois incontournable. Détails et programmation complète au www.festivalmosaiquelaval.com.

Fidèle à son ADN, MOSAÏQUE, porté par la Centrale des artistes, propose une expérience inclusive et festive répartie sur trois scènes et quelques lieux satellites, où tous styles, disciplines et influences se rencontrent dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Le festival et les co-porte-paroles de l’événement Shah Frank et Naïma Frank, convie les intéressés à venir partager le coup d’envoi des festivités sous la thématique “Laval ou rien!” mettant de l’avant la richesse et la diversité du talent lavallois.

Se succèderont sur les scènes extérieures Sanza Percussions et Sadio Sissokho, la star montante Irdens Exantus, Claudia Lenti et sa salsa fusion ainsi que le Royale Cypher, projet collectif féminin initié par DJ Horg qui rassemble une poignée d’artistes : Ruby Rizzle, Princess Thuggy$h, MCM, Sloan Lucas, Peach Gyal, Calamine, Sereni-T et Natty Soyha. Le dernier spectacle extérieur du jeudi, plongera le public dans l’énergie caribéenne de Rafael & Energía Dominicana.

Une programmation estivale à la joie contagieuse

Les soirées du vendredi et samedi promettent de faire vivre au public des moments mémorables portés par les influences multiples et métissées des artistes. On pourra d’abord découvrir la soul chaleureuse de Kelly Bado, artiste manitobaine, l’univers électro-pop aux accents rock de La Bronze, les textes engagés de la slameuse Lydol, ainsi que la proposition pop cinématique d’Adam El Mouna. La programmation extérieure du vendredi culminera avec The Brooks formation montréalaise reconnue pour ses performances résolument groovy.

Le samedi, le public sera transporté par l’univers R&B pop de Naomi, avant de laisser place à Durkheim, artiste haïtien de renommée et figure emblématique de sa génération. Il proposera un spectacle porté par des rythmes R&B, afropop et kompa et signera pour l’occasion, son premier festival québécois, en formule complète. Nikamu Mamuitun - Chansons Rassembleuses, invitera ensuite le public à célébrer la rencontre et la créativité entre artistes autochtones et allochtones. Le collectif est notamment composé d'Ivan Boivin-Flamand, Guillaume Arsenault, Sandrine Masse, Pako, Willows, Mariko et Luan Larobina. L’artiste Néo-Écossais et récipiendaire du Juno 2026 de l’album roots traditionnel de l’année, Morgan Toney foulera les planches du festival avec son style unique fusionnant chants mi’kmaq et folk celtique.

En spectacle de clôture, la proposition collaborative inédite FERVO, montée spécialement pour MOSAÏQUE réunira sur scène quatre artistes d’origine brésilienne : Bianca Rocha, Diogo Ramos, Lara Klaus et Galamba. Ensemble, ils proposeront une rencontre musicale électrisante mêlant MPB (Música Popular Brasileira), samba, funk, soul-pop et rythmes afro-brésiliens.

MOSAÏQUE la nuit: nouvelle proposition nocturne

En réponse à l’énergie palpable des fins de soirée, le festival innove cette année avec MOSAÏQUE la nuit, une toute nouvelle offre nocturne proposer en collaboration avec le Resto Pub Le Balthazar qui accueillera les DJ sets de clôture des trois soirs.

Chaque soir dès minuit, le public est invité à prolonger l’expérience jusqu’à 2h dans une ambiance électrisante et privilégiée. Aux platines se succéderont Tallandskiinny, jeune DJ en plein essor, DJ Taima, figure montante reconnue pour ses mix alliant rythmes globaux, hip-hop, R&B et sons caribéens. Finalement l’édition 2026 se conclura avec Fafa Khan, l’une des DJ les plus en vue actuellement au Canada. Trois artistes aux univers distincts qui promettent de faire danser les festivaliers jusque tard dans la nuit. L’entrée est gratuite, mais une arrivée hâtive est conseillée pour s’assurer une place.

La série MOSAÏQUE à Momo

La série satellite MOSAÏQUE à Momo, présenté à la Station culturelle Momo en partenariat avec la Ville de Laval fera profiter le public d’une série de 6 spectacles conviviaux à ciel ouvert. Avec l’ajout de deux soirées à la série, le public pourra profiter d’encore plus de spectacles gratuits dans une atmosphère propice à la découverte artistique et à la socialisation. Rendez-vous sur le Parvis de la Place Bell dès 19h30, pour apprécier les univers musicaux d’Orkestar Kriminal (31 juillet), Nesraf (7 août), Sonido Pesao (14 août), Anyma Ora’ (28 août), Adib Alkhalidey (4 septembre) et Wesli (11 septembre).

Tous les détails et informations complémentaires sur www.festivalmosaiquelaval.com.

Le Festival MOSAÏQUE Laval ne pourrait offrir autant d’expériences culturelles gratuites sans le soutien de partenaires d’exception. La Centrale tient à remercier le Conseil des arts et des lettres du Québec, Le Conseil des arts du Canada, Patrimoine Canada, la Ville de Laval, Le Ministère du Tourisme du Québec ainsi que Tourisme Laval via l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, FPI Cominar, Boréal Technique, Culture Laval, Signé Laval, notre partenaire média CISM ainsi que Kiroule Laval, les Productions microfaune, Randolph Pub Ludique Centropolis et Le Resto Pub Balthazar Centropolis.